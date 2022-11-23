世足場內外雙贏 日本勝德國後球迷主動撿垃圾

日本23日在世界盃足球賽E組預賽以2比1贏德國，日本球迷歡呼慶祝。（共同社）

2022卡達世界盃 足球賽今天舉行E組預賽，德國 雖然先馳得點，但日本 下半場反擊，爆冷贏球。日本球迷於賽後主動撿拾觀眾席上的垃圾，成為場邊另類焦點，也贏得一片好評。

這不是日本足球迷首度展現維護環境的「善舉」，早在2018年俄羅斯世界盃，日本球迷就因自發清理現場而獲讚譽。英國廣播公司土耳其語網（BBC Turkce）今天指出，日本球迷在本屆世足開幕戰落幕後整理觀眾席，令其他觀眾覺得不可思議。

巴林百萬網紅法魯克（Omar Farooq）21日也在社群平台Instagram上傳影片，記錄數名日本球迷拿起塑膠袋收拾現場的速食包裝盒、飲料罐、加油海報及卡達國旗等。影片中可見一名女性球迷對他說，「我們日本人從來不留下垃圾，我們尊重此地」。

當法魯克問另一名球迷，「這麼做不是為了拍照吧」。球迷則說，不是為了上鏡頭。法魯克相當吃驚，直呼「尊敬」，並與球迷一同整理現場。影片一出即引發熱議，不少網友留言表示，日本球迷的行為相當令人尊重。

日本這次世界盃分在有「死亡之組」稱號的E組，同組對手有西班牙、哥斯大黎加、德國，想要從中突圍頗有難度，但日本隊擁有8名為德甲效力的球員，首戰面對德國隊展現韌性，在0比1落後情況下轉守為攻，後來居上最後以2比1勝出。

日本隊首戰獲勝後，下一戰將與哥斯大黎加碰頭，12月3日與西班牙交手。