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世足賽／德國爆冷輸日本 京多安怒批：不是每個人都想要球

新華社／杜哈123日電
德國中場京多安。（路透）
德國中場京多安。（路透）

在23日的卡達世界盃小組賽被日本隊逆轉後，為德國隊首開紀錄的中場京多安(Ilkay Gundogan)賽後接受媒體採訪時對隊友表示不滿，稱「隊中不是每個人都想要球」。

京多安說：「我們犯了太多錯誤，沒有足夠的取勝決心和意志力。我的印象是，隊中不是每個人都想控制住球。我們失球太容易了！我們是在踢世界盃啊！」

德國隊門將、隊長諾伊爾（Manuel Neuer）賽後說了類似的話：「我們應該有更強烈的意願去衝擊第二粒進球，可惜我們在終場結束前沒有表現出來。我們需要更多決心，給對方更大壓力，才能打出理想的比賽。」

「我們浪費太多機會了。我們的表現讓日本隊看起來很強大。如果我們的傳球沒有意義，給隊友傳遞不出信息，那就會讓對手看起來更強大。」諾伊爾說。

首發出場的老將穆勒（Thomas Müller）則認為，輸球關鍵在於效率低下。「我們的精神狀態、激情和決心都還可以，但無論在前場還是後場，我們都沒什麼效率。日本隊在下半時踢得非常具有攻擊性。雖然我們在下半時開始有一些機會，但是沒能抓住。」

「第一場失利，誰都不想遇到。面對這場失利需要些時間調整，這種情緒確實很難調整。」穆勒說，「下一場面對西班牙隊時，這會是非常明顯的缺陷。如果沒有效率，我們就沒有任何出路。」

賽後記者會上，有記者向德國隊主帥佛利克（Hansi Flick）提問：「京多安這樣的公開表態是否合適，會不會傷害到隊內團結？」

佛利克說：「我認為他有權利說這些話。我們必須正確總結比賽，在這次失利後承擔起責任來，用接下來的三天好好準備和西班牙隊的比賽。」

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