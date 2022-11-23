世足賽／第4天…日本逆轉德國 西班牙7球狂勝

11月23日，本場比賽第四官員馬寧（左）在比賽前與哥斯達黎加隊球員握手致意。 當日，在2022卡達世界盃足球賽E組比賽中，西班牙隊對陣哥斯達黎加隊。（新華社）

日本 隊23日在一球落後的情況下逆轉德國 隊，在「死亡之組」搶得先機；同在E組的西班牙隊以7:0大勝哥斯達黎加隊，顯示出奪冠熱門的真容。

日本隊的勝利幾乎是前一天沙烏地阿拉伯隊擊敗阿根廷隊的翻版。德國隊上半時佔據優勢，第31分鐘，勞姆禁區內得球被日本隊守門員權田修一放倒，京多安主罰點球一蹴而就。

下半時開始德國隊仍然佔優，德國隊的連續進攻迫使權田修一做出精彩四連撲。此後，日本隊主帥森保一派上在德甲效力的堂安律和淺野拓磨，前者在第75分鐘補射入網，後者在第83分鐘接後場長傳突入禁區小角度射門得手。

森保一賽後稱讚這是一場「歷史性的勝利」，德國隊主教練弗利克表示遭受了一場「令人失望、痛苦的」失利。

西班牙隊的7球大勝創下了球隊在世界盃 歷史上的單場進球紀錄，這也是開賽以來的最大分差。「鬥牛士軍團」徹底壓制對手，他們完成了超過1000次傳球，哥斯達黎加隊則尷尬地未完成一腳射門。18歲的西班牙小將加維閃耀全場，他不僅打進一球，成為西班牙隊最年輕的世界盃進球者，也成為本場最佳球員。

第11分鐘，奧爾莫率先破門，攻入西班牙隊在世界盃上的第100粒進球。10分鐘後，阿森西奧抽射破網。不久後，費蘭·托雷斯利用點球再下一城。下半場，托雷斯攻入個人第二粒進球。加維和替補登場的索萊爾、莫拉塔先後建功，將比分定格在7:0。

當天還進行了F組的兩場比賽，莫德里奇領銜的上屆世界盃亞軍克羅埃西亞隊與摩洛哥隊0:0握手言和，這也是本屆世界盃第三場沒有進球的比賽；比利時隊對陣36年來首次參加世界盃的加拿大隊，未能展示出世界排名第二的球隊應有的實力。加拿大隊第8分鐘獲得一個點球機會，但戴維斯主罰的點球被門將庫爾圖瓦撲住。比利時隊前鋒巴舒亞伊上半場結束前打入了全場唯一進球。