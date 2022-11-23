德爆冷敗給日本 教練：犯太多不該犯的錯

去年8月才執掌德國國家隊兵符、首次在世界盃出賽即敗北的教練佛利克（Hansi Flick）。美聯社

曾在世界盃 4度奪冠的德國 ，首戰爆冷門以1比2敗給日本 ，賽後教練佛利克坦言球員在場上犯了太多不該犯的錯，誓言下一場將擊敗西班牙。

負責在電視台解說賽事的前國家隊隊長史汪斯泰格（Bastian Schweinsteiger）表示，今天場上可看到輕易丟球、站錯位置等錯誤，實在不是一支經驗豐富的球隊應有的表現。

他直言，德國隊的實力就僅於此，不是巧合，下一場對西班牙如果沒有加足馬力，德國就會被淘汰。

身兼國家隊隊長的門將諾伊爾（Manuel Neuer）表示，德國隊的防守不夠沈著，犯了太多錯誤，相較之下，日本隊的進攻帶給德國很大的壓力。

出賽經驗豐富的諾伊爾說，這場比賽對德國來說其實不難，上半場踢得還不錯，但下半場進攻缺乏自信，給對手太多空間，結果對方愈來愈強，全隊上下對輸球都很失望。

去年8月才執掌國家隊兵符、首次在世界盃出賽即敗北的佛利克（Hansi Flick）難掩失望，他說德國一開始還領先，下半場卻錯失許多機會，球員犯了太多不該犯的錯，反之日本充分利用反攻機會，進攻的效率遠勝德國。

德國將在小組賽第二役迎戰西班牙，佛利克誓言，德國絕對有擊敗西班牙的本錢，他將派年輕新血上場。

日本贏球後，取得3分積分，接下來將在27日晚間6時與哥斯大黎加碰頭，而德國隊將在28日凌晨3時與西班牙交手。