世足賽／上屆亞軍克羅埃西亞 遭摩洛哥0比0逼和

上屆世足賽闖進最終戰的克羅埃西亞，今天迎接卡達世足賽首戰，「格子軍團」和摩洛哥全場攻勢不斷，但兩隊合計14次射門都沒破網，最終0：0握手言和。

克羅埃西亞本屆由效力皇馬隊的37歲中場大將「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）領銜，世界排名12的格子軍團今天也掌握5成3的控球權，遠優於摩洛哥的3成，但就是沒能攻破球門。

上半場第45分鐘，克羅埃西亞攻到摩洛哥大 門，但弗拉西奇（Nikola Vlasic）的射門，遭摩洛哥門將博努（Yassine Bounou）用腳擋下；46分鐘隊長莫德里奇在12碼左右的大好機會踢高，直接飛到球門上方，克羅埃西亞連續錯過破網機會下，上半場打完兩隊進球數都掛零。

下半場換摩洛哥先發動攻勢，但第50分鐘包法爾（Sofiane Boufal） 的勁射被克羅埃西亞球員擋下，接續馬兹拉维（Noussair Mazraoui）頭錘機會也遭克羅埃西亞門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）瓦解；馬兹拉维還在這次頭錘爭球時受傷，第60分鐘退場，且是由擔架抬出場。

第71分鐘和72分鐘，克羅埃西亞再靠自由球和角球有攻擊機會，但第一次角球爭頂沒有機會，第2球直接被摩洛哥門將博努攔截。最終裁判吹響比賽結束哨音時，兩隊都沒進球紀錄。

兩隊今天控球率雖有顯著落差，但7次射門、2次射正都相同，最終握手言和，各拿1分積分；這也是本屆世足賽第3場沒有任何進球的分組賽，前兩場分別是昨天丹麥和突尼西亞之戰，以及今天凌晨結束的墨西哥 和波蘭對決。

克羅埃西亞的F組第2戰將面對加拿大 ，摩洛哥將面對F組強權比利時。