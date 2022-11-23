我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟亡 警：不超過10死 多人傷

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

世足賽／相信黃金一代 孔帕尼：比利時今年可以奪首冠

記者曾思儒／即時報導
比利時足壇傳奇孔帕尼。（取材自推特）
比利時足壇傳奇孔帕尼。（取材自推特）

上屆世界盃足球賽結束隔年就退役，曾擔任國家隊隊長的比利時足壇傳奇孔帕尼（Vincent Kompany）今年雖沒以球員身分投入卡達世足賽，對同胞仍深具信心，喊說今年就會是比利時奪下首冠的歷史時刻。

36歲的孔帕尼目前是英冠伯恩利隊的教練，談起球員時期仍神采奕奕，上節目時除回憶十多年前「黃金世代」的接班，同時看好比利時今年捧起大力神盃。

「我們在世界第一的位置6或7年了，穩定性擺在難，但這是一次的盃賽，任何事都可能發生。」孔帕尼回憶說，2018年世足分組賽時，比利時最終戰和英格蘭交手，大家都知道落敗球隊的晉級過程會較輕鬆，帶球隊仍奪下勝利，如此一來就要解決日本、巴西和法國才能闖進最終戰。

「沒什麼，就是7場比賽，而且世足和其他比賽不同，你必須在對得時間攀到高峰，我們2018年就在8強對巴西時達到這狀態，我們也必須如此，因為他們真的很好。」率隊踢進4強的孔帕尼回憶說，儘管最終球隊4強吞敗，沒能捧回大力神盃，隊史最佳的季軍仍是很好回憶，且相信今年能更上一層樓。

「我相信他們可以（奪冠），其他球隊或許也是熱門，但他們能像（2016年）義大利一樣。」孔帕尼指出，現在的比利時是支有經驗、紀錄和組織的球隊，「而且有多年一起踢球的優勢，同時有可以執行關鍵一擊的選手和改變戰局的球員，你在比賽中會需要這樣的人。」

孔帕尼特別點名德布勞內（Kevin De Bruyne）是今年拚冠重點，他大讚前國家隊和曼城隊友球商好，是用頭腦打球，「當他接到球，他已經知道要做什麼，並且開始執行，你要做的就是跑起來，準備接他的球，因為球就會到位，這真的非常特別。」

比利時卡達世足賽位於F組，首戰將於台灣時間明天凌晨3點出戰加拿大。

巴西 義大利 足球

上一則

NBA／湖人貝佛利背後推倒太陽艾頓 布克：要推就從正面來

熱門新聞

BTS柾國(中)在世界盃開幕典禮表演。(美聯社)

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

2022-11-20 10:19
阿根廷梅西。 （路透）

世足賽／世足爆冷 沙烏地擊敗阿根廷...梅西進球仍遭逆轉

2022-11-22 07:29
美國雖非足球強國，但球迷或賭迷不分國界。圖為大西洋城的賭場，估計美國人下注的賭金已超過18億元。（美聯社）

24%賭美國奪冠 美博彩公會：下注世界盃 賭金估破18億

2022-11-19 11:35
梅西(左)在賽後掩面。(美聯社)

世足賽／阿根廷輸給沙烏地 梅西說話了：我們沒有藉口

2022-11-22 10:42
瓦倫西亞(右)首場進兩球，助厄瓜多擊敗地主隊卡達。(美聯社)

世界盃東道主揭幕戰首敗 卡達0：2輸厄瓜多

2022-11-20 13:01
威爾斯隊由貝爾（Gareth Bale）罰進12碼球，扳回寶貴一分。（美聯社）

世界盃／美國vs威爾斯1:1 首場和局出現

2022-11-21 16:02

超人氣

更多 >
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」