世足賽／相信黃金一代 孔帕尼：比利時今年可以奪首冠

比利時足壇傳奇孔帕尼。（取材自推特）

上屆世界盃足球 賽結束隔年就退役，曾擔任國家隊隊長的比利時足壇傳奇孔帕尼（Vincent Kompany）今年雖沒以球員身分投入卡達世足賽，對同胞仍深具信心，喊說今年就會是比利時奪下首冠的歷史時刻。

36歲的孔帕尼目前是英冠伯恩利隊的教練，談起球員時期仍神采奕奕，上節目時除回憶十多年前「黃金世代」的接班，同時看好比利時今年捧起大力神盃。

「我們在世界第一的位置6或7年了，穩定性擺在難，但這是一次的盃賽，任何事都可能發生。」孔帕尼回憶說，2018年世足分組賽時，比利時最終戰和英格蘭交手，大家都知道落敗球隊的晉級過程會較輕鬆，帶球隊仍奪下勝利，如此一來就要解決日本、巴西 和法國才能闖進最終戰。

「沒什麼，就是7場比賽，而且世足和其他比賽不同，你必須在對得時間攀到高峰，我們2018年就在8強對巴西時達到這狀態，我們也必須如此，因為他們真的很好。」率隊踢進4強的孔帕尼回憶說，儘管最終球隊4強吞敗，沒能捧回大力神盃，隊史最佳的季軍仍是很好回憶，且相信今年能更上一層樓。

「我相信他們可以（奪冠），其他球隊或許也是熱門，但他們能像（2016年）義大利 一樣。」孔帕尼指出，現在的比利時是支有經驗、紀錄和組織的球隊，「而且有多年一起踢球的優勢，同時有可以執行關鍵一擊的選手和改變戰局的球員，你在比賽中會需要這樣的人。」

孔帕尼特別點名德布勞內（Kevin De Bruyne）是今年拚冠重點，他大讚前國家隊和曼城隊友球商好，是用頭腦打球，「當他接到球，他已經知道要做什麼，並且開始執行，你要做的就是跑起來，準備接他的球，因為球就會到位，這真的非常特別。」

比利時卡達世足賽位於F組，首戰將於台灣時間明天凌晨3點出戰加拿大。