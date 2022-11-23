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世足賽／英格蘭隊長腳踝不適 對美國不一定能上場

中央社／杜哈23日綜合外電報導
英格蘭隊長凱恩傷到腳踝，對美國之戰可能缺席。（路透）
英格蘭隊長凱恩傷到腳踝，對美國之戰可能缺席。（路透）

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）在卡達世界盃足球賽對伊朗一役中傷及腳踝，目前正接受檢查，美東時間25日下午兩點面對美國的B組小組戰能否出賽目前還不確定。

綜合衛報和路透報導，英格蘭21日於2022年卡達世界盃足球賽B組賽事首戰以6：2痛擊伊朗，凱恩在比賽第48分鐘被伊朗的普拉利甘吉（Morteza Pouraliganji）剷倒傷到右腳踝，但一直到比賽第75分鐘才被換下。

英格蘭隊總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）賽後曾表示，29歲的凱恩看起來沒事。

凱恩對英格蘭的世界盃冠軍夢上至關重要。21日賽後有人看見他走路有點跛，右腳踝還紮了繃帶，如今要接受進一步檢查才能確定傷勢程度。

凱恩若要是要缺陣一段時間，對邵斯蓋特來說會是一場惡夢。凱恩過去曾多次因腳踝傷勢長期缺陣，但讓人稍微放心的是，他昨天還能下場練球。

英格蘭是基於謹慎要求凱恩接受檢查。

凱恩25日如果無法上場迎戰美國，威爾森（Callum Wilson）和拉許福特（Marcus Rashford）將有機會先發。

凱恩迄今在國家隊出賽75場、攻進51球，只差2球就能追平魯尼（Wayne Rooney）保持的隊史紀錄。

他21日出戰伊朗時並沒有進球。

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