世足賽／德日大戰上演 日隊長盼獲亞洲球迷支持

圖為日本隊加緊練習。（歐新社）

卡達世足賽E組賽事在美東時間23日早上八點點燃戰火，首場比賽將由「藍武士」日本 出戰「日耳曼軍團」德國 ，日本隊長吉田麻也在受訪時強調，在伊朗 與卡達兩支球隊首戰都陷入苦戰後，希望日本隊出賽能夠獲得亞洲球迷的支持。

日本這次世足賽與德國、西班牙和哥斯大黎加分在同組，首場比賽就將碰上4屆冠軍德國，儘管被視為是一場苦戰，但今年轉戰德甲賽場的日本隊長吉田麻也也強調，日本隊早早就做好苦戰的準備。

「當我們看完伊朗、卡達的比賽後，亞洲球隊的首場比賽都打得很艱困。」吉田麻也談到亞洲球隊的處境以及球隊將在首戰對戰德國時說：「老實說這非常艱難，但自從抽籤後我們就知道這次比賽不好踢了。」

吉田麻也指出，希望日本能在與德國之戰獲得所有亞洲球迷得支持，「我們希望有很多來自亞洲的支持者，在卡達有很多來自其他國家的人，尤其是來自亞洲，像是印度、菲律賓，當然我們是代表日本出賽，但與此同時我們也是代表亞洲，希望有很多球迷能夠進場，不僅是日本球迷，還有很多支持我們的亞洲球迷，因為德國是如此的強大，我們需要額外的動力。」

在上屆世足賽中，德國就是在小組賽不敵南韓無緣晉級，而日本也希望能夠再度上演驚奇，吉田麻也說：「我們已經了解他們的實力，正如我之前多次說過的，這是一場艱難的比賽，但沒有一場比賽我們一定會輸，在足球比賽中，有時候有必須贏的比賽，但沒有必須輸的比賽，所以我們仍相信我們有很大的機會。」