世足賽／梅西愕然挫敗：阿根廷籠罩風雲變色的羞辱噩夢

下半場眼見沙烏地進球、快速扭轉局勢的梅西。（路透）

「阿根廷1：2敗給沙烏地，羞辱的噩夢陰影浮現。」卡達世界盃足球賽第3日，小組賽C組便迎來令球迷震驚的爆冷賽果：奪冠熱門隊伍阿根廷以1：2敗給沙烏地阿拉伯 ，打破了阿根廷國家隊自2019年7月以來的不敗紀錄，也是沙烏地首次在世足賽戰勝阿根廷，阿根廷媒體與輿論可說是瞬間風雲變色，從賽前的滿懷期待，到賽場中的不可置信、再到賽後的痛苦懊惱；而沙烏地則是進入了舉國狂歡，國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）已經宣布23日舉國放假一天來慶祝勝利。

沙烏地阿拉伯國家隊的世界排名是第51名，在賽前各國球迷幾乎都認為勝利理所當然會由阿根廷拿下，許多球迷更是下注阿根廷大比分勝利的賭盤；而在球賽的上半場，一切似乎也將按照大部分人的預想——阿根廷隊長、世界球王梅西 （Lionel Messi）在開賽10分鐘內，就操刀罰進12碼罰球，拿下本屆世足賽阿根廷的第一顆進球、以及個人的第4屆世足賽進球。

阿根廷落入越位陷阱

然而在上半場接下來的時間，沙烏地藉由推進防線，使積極進攻的阿根廷不斷落入「越位陷阱」，梅西及前鋒馬蒂內茲（Lautaro Martínez）兩人雖合計3次破門，但皆因VAR確認越位，進球遭到沒收，直至上半場結束，雙方比分仍然保持在1：0。

沙烏地的越位陷阱戰術，似乎也使阿根廷無所適從、以及對士氣造成打擊；但真正令阿根廷陣腳大亂的，是在下半場，沙烏地的阿爾謝里（Saleh Al Shehri）和阿爾道薩里（Salem Al Dawsari）分別在比賽第48分鐘、以及第53分鐘的短短5分多鐘內相繼突破阿根廷的禁區防守，破門得分，扭轉比數至2：1，場內外氛圍頓時風雲變色，滿場身穿綠色球衣的沙烏地球迷瘋狂歡呼，阿根廷球迷則和球員一樣錯愕又懊惱。

球賽結束後，狂喜跪地的沙烏地球員與惱恨的阿根廷球員。（美聯社）

阿道沙利在第53分鐘踢進致勝球，喜悅地後空翻慶祝。 圖／美聯社

沙國門將用生命救球

隨後，從自信轉為焦急的阿根廷展開瘋狂進攻，但沙烏地不惜吃下全場6張黃牌死命防守，加上門將阿爾奧維斯（Mohammed Al Owais）5度成功撲救的精采表現——還包括衝出龍門將球清出禁區、化解對手射門——讓阿根廷一球不入。

阿爾奧維斯可說是「用生命救球」，甚至連沙烏地隊友沙赫拉尼（Yasser Al-Shahrani）都在傷停補時期間，被阿爾奧維斯不慎以膝蓋誤傷，最終臉部骨折、被用擔架抬出場。

賽後，意想不到的勝利讓沙烏地舉國歡騰，在賽前呼籲球隊「享受過程」的沙烏地國王沙爾曼也宣布23日全國放假以茲慶祝——沙烏地阿拉伯國家隊的世界排名是第51，此前僅在世足賽場贏過3場球、唯一一次進入淘汰賽還要追溯回到1994年，因此22日擊敗世界排名第3的阿根廷、打破阿根廷的36場不敗紀錄，給予了沙烏地球隊與國民莫大的狂喜與信心，也印證「球是圓的」這句老話，寫下足球賽場上凡事皆有可能的歷史一頁。

在阿根廷這邊，國家隊瞬間背負沉重壓力，相較狂歡的沙烏地球員，阿根廷球員沉默離開球場，在接下來阿根廷還將在小組賽對上墨西哥 與波蘭，而這兩支球隊的實力評價都高於沙烏地，阿根廷輿論亦不斷計算國家隊接下來要交出什麼樣的成績，才能確保小組賽出線？

用「用生命救球」的沙烏地門將阿爾奧維斯（右），在傷停補時期間撲救時，膝蓋直直往隊友沙赫拉尼臉部撞去，導致沙赫拉尼被用擔架抬出場。（Getty Images）

沙烏地門將阿爾奧維斯5度成功撲救、化解阿根廷瘋狂攻勢。（美聯社）

阿根廷媒體：天崩地裂

歷史上，阿根廷並非首次在世足賽首戰吞敗，《奧萊報》、《民族報》等阿國媒體仍懷抱希望，皆指出1990年由馬拉度納（Diego Maradona）領軍的國家隊亦在義大利世足賽首戰敗給喀麥隆，但最終仍踢進決賽；在C組稍晚的比賽中，波蘭與墨西哥以0：0踢平，也為阿根廷稍微舒緩小組積分上的壓力，然而首戰出師不利仍為球隊帶來高壓、球迷間瀰漫失落情緒，阿根廷媒體也以「天崩地裂」來形容賽果。

《紐約時報》亦直指對戰沙烏地的成績是「阿根廷的噩夢」，「是阿根廷在8萬8000名觀眾及全球直播面前，刻在髮膚上的恥辱」——阿根廷曾在2002年南韓世足賽小組賽無法晉級，那是阿根廷人記憶中的噩夢。2021年12月因心臟問題退役的前阿根廷前鋒、梅西好友阿圭羅（Sergio Kun Agüero）則在推特（Twitter）表示：「老天在耍阿根廷。」

此次世足賽也是梅西本人最後一次爭取大力神盃的機會，西甲、歐冠、國王盃、美洲盃榮譽都已到手的梅西，強烈渴望為阿根廷再贏回一座世足冠軍。梅西在戰敗沙烏地後，接受阿根廷媒體採訪時，對比賽以一句「死了。（Muertos）」來形容，透露出他的懊惱。

梅西在《奧萊報》的訪問中，坦承輸球對球隊和球迷來說，都是沉重的打擊，但仍強調阿根廷國家隊擁有強大實力，表示自己信任團隊，也請求球迷繼續信任國家隊。梅西表示，沙烏地的表現很好，而阿根廷犯了錯誤，多次落入越位陷阱，並在沙烏地領先之後自亂陣腳導致無法追平比數，而過早的進球也讓阿根廷愈加輕敵。

在比賽中，面對領先的沙烏地，深感懊惱的梅西。（美聯社）

談到接下來的賽程，梅西說：

「我們必須比以往任何時候都更加團結，這是我們從未經歷過的情況，已經很久沒遇到這麼沉重的打擊，接下來我們必須證明自己...現在要糾正我們做錯的事情，回到我們原本的狀態，努力擺脫困境。」

梅西挨轟傳球不佳

而阿根廷球迷深感失望，許多人在推特上貼出馬拉度納比中指的圖片以示憤怒，或是將阿根廷國旗中的太陽圖騰改成哭臉，亦有批評阿根廷隊過於自信以致輸球的聲音。《民族報》也在賽後分析中，認為中場球員德保羅（Rodrigo De Paul）等人執著於控球，未能創造更多空間，而在阿根廷前鋒進攻時，亦少有其他隊友為其引開沙烏地的防守球員，同時梅西也被指在賽場上的表現，不如前3個月他在巴黎聖日耳曼時的精采：他被指責傳球匆忙、時間點不佳，面對不斷流逝的比賽時間卻無能為力。

不過，阿根廷球迷整體在社群上的輿論，仍將關注焦點擺在接下來對戰墨西哥及波蘭的小組賽，也多番提及前述1990年首場失利、但最終闖進決賽的紀錄，還有2010年的世足冠軍西班牙首場也曾敗給瑞士一事，用以自我打氣。

比賽之後，對比賽戰績最為懊悔痛苦的，莫過於阿根廷球員自身，《民族報》報導，在球隊回卡達大學宿舍的路途上，梅西在一片愁雲慘霧之中呼籲隊友團結；回到宿舍之後，教練組安排點心給隊員享用，但有許多人把自己關在房間，晚餐時間也是阿根廷隊員間首次沒了笑語。高壓又焦慮的狀態雖因稍晚波蘭與墨西哥都在比賽中交白卷而暫緩，但面對接下來兩場比賽，就算是為了證明球隊的實力，阿根廷也多了非贏不可的壓力，團隊能否克服失敗帶來的痛苦與恐懼，仍是眼下阿根廷的最大挑戰。

許多阿根廷球迷在Twitter上貼出馬拉度納比中指的圖片以示憤怒。（取材自Twitter）

球迷將阿根廷國旗中的太陽圖騰改成哭臉。（取材自Twitter）

阿根廷接下來將在美東時間26日下午2時對上墨西哥、以及在11月30日下午2時對戰波蘭，實際的小組賽排名仍需端看各隊彼此之間比賽的勝敗和比分。