世足賽／姆巴佩再2球 24歲前就能改寫球王比利紀錄

法國球星姆巴佩。（路透）

衛冕軍法國隊在本屆卡達世界盃足球 賽有好的開始，首戰就以4：1擊敗澳洲隊，姆巴佩（Kylian Mbappe）貢獻了1次射門，也讓他在24歲之前在世界盃攻進5球，距離「球王」比利（Pele）的紀錄僅差2球。

姆巴佩在下半場第68分鐘頭錘進球，後來也傳了一記助攻給隊友吉魯（Olivier Giroud），幫助法國隊成為近4屆世足賽，首支在首戰贏球的上屆冠軍球隊。

23歲的姆巴佩上一屆攻進4球，至今累計5球，根據「ESPN Stats & Info」數據，他是史上未滿24歲在世界盃進球第四多的球員，第一名是比利的7球，接下來肯佩斯（Mario Kempes）與「J羅」羅德里奎茲（James Rodriguez）以6球並列，而姆巴佩要到12月20日才滿24歲，還有機會挑戰紀錄。

去年姆巴佩為母隊巴黎聖日耳曼 及法國合計踢進了51球，是自1950年以來，效力歐洲足球五大聯賽的法國球員單一年度進球數第二多，次於1958年方登（Just Fontaine）的66球。

而今年姆巴佩踢進的這一球，讓他單一年度累積48顆進球，再2球就可成為史上第一位連續兩年踢進超過50球的法國球員，同樣限定1950年後、效力歐洲五大聯賽。