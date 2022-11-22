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世足賽／助孫興慜練頭錘 孫準浩：他上場就忘記傷痛

記者劉肇育／即時報導
將戴面具踢球的南韓頭牌球星孫興慜復原狀況，成為各界關注焦點。（美聯社）
將戴面具踢球的南韓頭牌球星孫興慜復原狀況，成為各界關注焦點。（美聯社）

沙烏地阿拉伯拿下今年世足賽亞洲球隊首勝後，日本南韓也將在今明兩天於分組賽登場，其中首戰將面對強敵烏拉圭的南韓，陣中頭牌球星孫興慜的復原狀況也成為各界關注焦點，今天南韓中場孫準浩在受訪時就透露，已經開始協助孫興慜嘗試頭錘訓練。

孫興慜在這次世足賽開打前夕因為臉部傷勢開刀治療，還一度傳出可能無法趕上世足賽，不過最終他決定提前開刀儘早復原，也隨隊來到卡達，而昨天孫準浩也在受訪時談到好友的恢復狀況，並透露日前已經開始協助孫興慜進行頭錘的練習。

「興慜說他受傷後就沒有練過頭錘，所以他希望我扔了幾球給他，他也做得很好。」孫準浩在昨天受訪時說：「雖然他還有傷勢在身，但我知道他是一名非常堅強的人，一但他投入到比賽之中，他就會忘記所有的傷痛。」

首度站上世足賽舞台的孫準浩，預計將會是總教練班托（Paulo Bento）屬意的先發中場人選，不僅有望與第三度征戰世足賽的好友孫興慜聯手，也期待能與世界頂尖終場好手較量。

談到首次登上世足賽舞台，孫準浩說：「如果我真的有機會上場，我將不得不讓那些球員感到艱難，並確保他們不能輕易的持球，我必須給他們施加壓力，而不是讓他們有空間和時間來準備下一步。」

南韓 日本 沙烏地阿拉伯

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