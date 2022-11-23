足球／不歡而散 C羅分手曼聯「立即生效」

葡萄牙球星C羅結束二度效力曼聯的爭議性合約，「立即生效」。（路透）

英超 曼徹斯特聯隊球團宣布，葡萄牙足球 明星「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）將離開英超曼聯，結束二度效力曼聯的爭議性合約，「立即生效」。

C羅也發聲明表示，「在與曼聯談判後，我們雙方同意終止合約。我愛曼聯，我愛球迷，這一點永遠不會改變。感覺是時候尋求新的挑戰了。我希望曼聯一切順利。」

C羅最近受訪時大爆料，稱他覺得自己遭曼聯「背叛」，並稱總教練滕哈格（Erik ten Hag）和其他管理高層正逼他離隊。

C羅接受英國Talk TV主持人皮爾斯摩根（PiersMorgan）訪問時對曼聯作出一連串指控，包括球團逼他離隊，他的新生兒今年4月夭折後，球隊高層缺乏同理心，曼聯老闆葛拉瑟（Glazer）家族不在乎球隊，以及總教練滕哈格無法贏得他的敬重且不尊重他。

C羅表示，他2021年8月離開尤文圖斯，是佛格森（Alex Ferguson）說服他以2年合約回到曼聯。

C羅2003年首度加盟曼聯，當時的教頭是佛格森，那段期間C羅隨隊贏得3次英超冠軍、1座歐冠冠軍，並迎來個人首座象徵全球最佳足球員的金球獎。

儘管C羅上個球季在比賽中一共踢進24球，曼聯還是歷經糟糕的一季，在英超排名第6，而且未能獲得參加歐冠的資格。