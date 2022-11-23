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世足賽／萊萬點球被擋 波蘭踢平墨西哥

體育新聞組／綜合報導
波蘭前鋒萊萬多夫斯基（前）遭到嚴密封鎖。（新華社）
波蘭前鋒萊萬多夫斯基（前）遭到嚴密封鎖。（新華社）

世界盃足球賽22日C組小組賽墨西哥對波蘭之戰，雙方始終無法創造進球契機，而波蘭主力萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）下半場一次12碼罰球被擋下，終場兩隊就以0：0言和。D組的丹麥和突尼西亞，兩隊最終也是0：0平手。

墨西哥對波蘭之戰上半場第26分鐘，墨西哥維加（Alexis Vega）門前頂球，波蘭門將伸手搆不到，但球從門柱旁擦身而過，墨西哥錯失絕佳進球機會。

上半場後半段，墨西哥隊攻勢一波接一波，蓋亞多（Jesus Gallardo）與桑傑士（Jorge Sanchez）在第28、45分鐘接連攻門，可惜都缺臨門一腳。

波蘭隊主力箭頭萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）上半場遭到嚴密封鎖，只有1次射門。下半場開賽取得破蛋良機，萊萬多夫斯基在禁區被拉球衣，經影像輔助裁判技術（VAR）判定獲12碼罰球，卻遭5度參加世足賽的墨西哥門神歐喬亞（GuillermoOchoa）擋下，萊萬多夫斯基在世足進球依舊未開張。

至於D組的丹麥和突尼西亞一戰，雙方正規90分鐘都沒攻破球門，傷停補時階段，丹麥兩度在球門前的嘗試都未果，最後一次角球機會也沒把握，總計全場六次射正都沒破網，讓突尼西亞逼和比賽。

墨西哥 足球 世界盃

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