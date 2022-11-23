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世足賽／吉魯梅開二度 法國4球踢翻澳洲

體育新聞組／綜合報導
吉魯梅開二度，助法國隊拿下開門紅。（新華社）
吉魯梅開二度，助法國隊拿下開門紅。（新華社）

世界盃足球賽D組小組賽，上屆冠軍法國隊22日靠著前鋒吉魯（Olivier Giroud）攻進兩球，姆巴佩（KylianMbappe）和拉比奧（Adrien Rabiot）各進一球，以4：1擊敗澳洲，搶下本屆賽事首勝。

開賽9分鐘，澳洲中場古德溫（Craig Goodwin）在球門前接獲隊友萊基（Mathew Leckie）巧妙傳球，率先破網。

法國隊拉比奧在第27分鐘進球，把比數追平。緊接著，吉魯在第32分鐘接獲拉比奧傳球，將球輕撥入網，法國隊在上半場結束時反以2：1領先。

姆巴佩在第68分鐘為法國隊再進一球，3分鐘後吉魯接獲姆巴佩傳球，頭錘破網，攻進個人國際賽第51球，追平亨利（Thierry Henry）創下的法國進球王紀錄。

先前三支世界盃衛冕隊──義大利、西班牙和德國，首戰都吞敗仗，法國隊則打破了這項魔咒。

法國在這一屆比賽之中傷兵問題嚴重，上屆主力中場球員博格巴（Paul Pogba）和坎特（N'Golo Kante）因傷落選，連應屆金球獎得主本澤馬（KarimBenzema）也在開賽前受傷退隊。不過由於澳洲實力嚴重倒退，法國要贏球還是綽綽有餘。

澳洲 世界盃 義大利

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