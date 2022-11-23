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世足賽／賴比瑞亞總統之子 為美國踢進首球

記者陳宛晶／綜合報導
美國前鋒維阿父親是賴比瑞亞總統。（美聯社）
美國前鋒維阿父親是賴比瑞亞總統。（美聯社）

21日為美國攻下本屆世界盃足球賽第一球的前鋒維阿（Tim Weah），和賴比瑞亞總統不只有點交情，因為就是他的老爸，生涯在世界盃首場出賽就進球，這一刻太瘋狂，維阿坦言：「從沒想過會發生」。

維阿幫助美國先馳得點，但1：0領先在比賽尾聲失守，貝爾為威爾斯操刀12碼球踢進，兩隊最終在分組賽首戰以1：1和局收場。

22歲的維阿是名將之子，他的父親是被譽為史上最偉大非洲足球選手的喬治．維阿（George Weah），曾在1995年拿下金球獎，但因賴比瑞亞從未踢進過世界盃會內賽，成為喬治一生的遺憾；他引退後從政，2017年在總統大選中勝選，成為史上首位足球選手出身的國家元首。

維阿出生於美國布魯克林，披上美國戰袍出征世界盃，辦到父親不曾辦到的事，他說：「小時候，我就深信自己可以成為職業足球選手，但代表國家在世界盃出賽太瘋了。」

維阿說這一切就像夢，留下進球紀錄，讓夢境更加美好，「能在世界盃進球，這是每個前鋒、每個選手的夢想。」他的雙親也在現場觀戰，見證兒子成為新國家英雄的瞬間。

維阿表示，父親是偉大選手，生涯沒有踢世界盃的機會，但看著自己在世界盃出賽的身影，相信他會感同身受，為自己的表現感到驕傲。

威爾斯相隔64年闖會內賽，靠當家球星貝爾貝爾（Gareth Bale）逼和，對於執行罰球，總教練佩吉沒任何猶豫，「交給他的機率是百分之一百萬，他從來不曾讓我們失望，這一次又是靠貝爾。」

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