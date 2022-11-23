世足賽／梅西率先破門沒用 阿根廷爆冷輸沙烏地

阿爾道薩里（左）為沙烏地阿拉伯攻進致勝球，奪下隊史在世足賽重大勝利。（路透）

世界盃足球 賽C組22日爆出史上最大的一場冷門賽事，世界排名第三、奪冠呼聲相當高的阿根廷，儘管開賽十分鐘就靠超級球星梅西 （Lionel Messi）的12碼球率先進球，下半場卻遭沙烏地阿拉伯 在短短5分鐘內連進兩球，最終以1：2遭逆轉，吞下隊史在世足賽對戰亞洲球隊的首場敗仗。

第五度參加世足賽的梅西，賽前受訪時透露這可能是自己最後一屆的賽事，也是實現奪冠偉大夢想的最後機會，不過出戰本屆世足賽世界排名倒數第二的沙烏地阿拉伯，阿根廷卻遭遇滑鐵盧；這次32強名單中，世界排名最低是迦納61，再來就是沙國51。

阿根廷開賽第十分鐘就由梅西操刀12碼球破網，不過接下來兩顆進球都被判越位；至於上半場一次射門機會都沒有的沙國，卻在第48分鐘、53分鐘由阿爾謝里（Saleh Al Shehri）、阿爾道薩里（Salem Al Dawsari）接連進球逆轉戰局，加上門將阿爾奧維斯（Muhammad Al Owais）四次撲下阿根廷的射門，以及傷停補時階段阿爾阿姆里（Abdulelah Al-Amri）擋在球門前頭錘解圍，讓阿根廷無功而返，最終以1球之差吞下分組賽首敗。

沙國這一勝不僅終結阿根廷國際賽連續36場、史上第二長不敗紀錄，也是史上首支在世足賽場上擊敗阿根廷的亞洲球隊，賽後場邊沙國球迷不斷高呼「梅西在哪裡？我們擊敗了他」，瘋狂慶祝球隊歷史性勝利。