世足賽／萊萬點球被撲 墨西哥吳鎮宇：我研究了1個多月

墨西哥門將歐喬亞。(歐新社)

「在昨天的封閉訓練中，萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）練了點球，他一個都沒有打丟。但這就是足球 ，偉大的球員有時候也會罰丟點球。」波蘭隊主教練米赫涅維奇（Czeslaw Michniewicz）在賽後新聞發布會上說。

在當日進行的C組首輪較量中，波蘭隊隊長萊萬的點球被「墨西哥 吳鎮宇」、門將歐喬亞（Guillermo Ochoa）撲出，波蘭隊與墨西哥隊互交白卷。

Lewandowski no pudo con Guillermo Ochoa. Colosal atajada; al 58’ desde los 11 pasos Lewandowski se perfilaba, Paco Memo aguantó hasta el último momento y vuelve a ser el héroe del partido



Con esta hazaña, Ochoa es el segundo portero de México que ataja un penal en Copa del Mundo pic.twitter.com/ffBUFZNuqI — Adán Márquez (@AdanMarquezVi) November 22, 2022

作為波蘭隊史最佳射手、兩屆國際足聯年度最佳球員得主，萊萬始終無法打開世界盃 進球帳戶。對此米赫涅維奇表示：「我為萊萬感到遺憾，我知道他有多想在世界盃進球。這場比賽對萊萬來說很困難，他沒有太多的拿球機會。他能自己調整，不需要我來告訴他應該怎麼做。我相信在世界盃上萊萬會給球隊帶來很多幫助。」

「這是一場非常接近的比賽，墨西哥隊很有實力，雙方都沒有創造出太多的好機會。我們獲得了點球機會，但很遺憾沒能取得進球。」米赫涅維奇說，「下場比賽我們要對陣沙烏地阿拉伯隊，今天他們戰勝阿根廷隊的比賽，展現了他們是一支多麼優秀的球隊，我們必須要做好準備。」

歐喬亞介紹，他和教練團隊專門研究了萊萬的點球一個多月。「我看了萊萬很多點球，你也不知道他會踢哪邊。很幸運，這一次我猜對了方向。我要感謝我的球迷，今天我們就像在主場踢球一樣。我們這個小組的對手很強，我們會遇到很多困難，但同樣墨西哥隊也很強，所以我們的對手也很難。」

下一場比賽，墨西哥隊將對陣在首輪爆冷輸球的阿根廷隊。墨西哥隊主教練認為，輸球不會給阿根廷隊帶來太大影響。「阿根廷隊不在榜首，確實很奇怪。但無論第一場比賽輸贏，阿根廷隊都會全力爭勝。我們要面對的是世界盃冠軍的主要競爭者之一，我們會努力去贏，去踢得更聰明，踢出自己的足球。下場比賽對我們而言就是一場決戰。」馬蒂諾說。