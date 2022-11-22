我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

曾被家暴、住車中 亞裔盛桃翻盤 當選北加屋崙市長

世足賽／沙烏地阿拉伯寫史上最大爆冷 有數據為證

記者蘇志畬／即時報導
沙烏地阿拉伯終結了阿根廷的國際賽連36場不敗。（新華社）
沙烏地阿拉伯終結了阿根廷的國際賽連36場不敗。（新華社）

沙烏地阿拉伯以2：1擊敗阿根廷，讓不少運彩迷怒撕彩票，結局出乎意料，根據體育數據公司「Gracenote」分析，賽前沙國贏球機率僅8.7%，寫下世界盃足球賽史上最大爆冷，超越1950年的美國隊。

卡達世足賽C組賽事首戰就演出驚奇，阿根廷雖然靠著梅西（Lionel Messi）的12碼球先馳得點，然而後續遭沙國越位陷阱牽制，下半場沙國更分別由阿爾謝里（Saleh Al Shehri）、阿爾道薩里（Salem Al Dawsari）在5分鐘內連進兩球，演出大逆轉戲碼。

沙國終結了阿根廷的國際賽連36場不敗，更成為史上首支在世足賽擊敗阿根廷的亞洲球隊，全世界都覺得是爆冷門，但如就有數據為證。

「Gracenote」公布自家足球排名系統的預測，賽前沙國擊敗阿根廷的機率僅8.7%，成為史上最不被看好之下贏球的隊伍，原紀錄為1950年美國以1：0擊敗英格蘭，當時英格蘭是奪冠熱門，而美國隊是半職業隊伍，賽前贏球機率僅9.5%。

另外前五大爆冷賽事還有2010年瑞士1：0擊敗西班牙（10.3%）、1982年阿爾及利亞2：1擊敗西德（13.2%）、2006迦納2：0擊敗捷克（13.9%），2018年南韓2：0擊敗德國的14.4%爆冷程度則要排到第7。

足球 梅西 德國

上一則

世足賽／法國恐又折損戰力 先發大將赫南德茲傷了膝蓋

下一則

世足賽／萊萬點球被撲 墨西哥吳鎮宇：我研究了1個多月

熱門新聞

BTS柾國(中)在世界盃開幕典禮表演。(美聯社)

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

2022-11-20 10:19
阿根廷梅西。 （路透）

世足賽／世足爆冷 沙烏地擊敗阿根廷...梅西進球仍遭逆轉

2022-11-22 07:29
美國雖非足球強國，但球迷或賭迷不分國界。圖為大西洋城的賭場，估計美國人下注的賭金已超過18億元。（美聯社）

24%賭美國奪冠 美博彩公會：下注世界盃 賭金估破18億

2022-11-19 11:35
瓦倫西亞(右)首場進兩球，助厄瓜多擊敗地主隊卡達。(美聯社)

世界盃東道主揭幕戰首敗 卡達0：2輸厄瓜多

2022-11-20 13:01
梅西(左)在賽後掩面。(美聯社)

世足賽／阿根廷輸給沙烏地 梅西說話了：我們沒有藉口

2022-11-22 10:42
威爾斯隊由貝爾（Gareth Bale）罰進12碼球，扳回寶貴一分。（美聯社）

世界盃／美國vs威爾斯1:1 首場和局出現

2022-11-21 16:02

超人氣

更多 >
臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」