世足賽／沙烏地阿拉伯寫史上最大爆冷 有數據為證

沙烏地阿拉伯終結了阿根廷的國際賽連36場不敗。（新華社）

沙烏地阿拉伯以2：1擊敗阿根廷，讓不少運彩迷怒撕彩票，結局出乎意料，根據體育數據公司「Gracenote」分析，賽前沙國贏球機率僅8.7%，寫下世界盃足球 賽史上最大爆冷，超越1950年的美國隊。

卡達世足賽C組賽事首戰就演出驚奇，阿根廷雖然靠著梅西 （Lionel Messi）的12碼球先馳得點，然而後續遭沙國越位陷阱牽制，下半場沙國更分別由阿爾謝里（Saleh Al Shehri）、阿爾道薩里（Salem Al Dawsari）在5分鐘內連進兩球，演出大逆轉戲碼。

沙國終結了阿根廷的國際賽連36場不敗，更成為史上首支在世足賽擊敗阿根廷的亞洲球隊，全世界都覺得是爆冷門，但如就有數據為證。

「Gracenote」公布自家足球排名系統的預測，賽前沙國擊敗阿根廷的機率僅8.7%，成為史上最不被看好之下贏球的隊伍，原紀錄為1950年美國以1：0擊敗英格蘭，當時英格蘭是奪冠熱門，而美國隊是半職業隊伍，賽前贏球機率僅9.5%。

另外前五大爆冷賽事還有2010年瑞士1：0擊敗西班牙（10.3%）、1982年阿爾及利亞2：1擊敗西德（13.2%）、2006迦納2：0擊敗捷克（13.9%），2018年南韓2：0擊敗德國 的14.4%爆冷程度則要排到第7。