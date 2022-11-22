世足賽／法國恐又折損戰力 先發大將赫南德茲傷了膝蓋

L・赫南德茲首戰傷了膝蓋。（新華社）

衛冕軍法國的卡達世界盃足球 賽第一戰以4：1大勝澳洲 ，D組拔得頭籌，但原本就傷兵滿營的陣容再傳噩耗，L・赫南德茲（Lucas Hernandez）首戰就傷了膝蓋，德尚（Didier Deschamps）坦言並不樂觀。

「他需要再做些檢查，但看起來頗嚴重，這是今晚最大的污點。」德尚說。

有消息人士告訴美國《ESPN》，L・赫南德茲恐是十字韌帶斷裂，若是如此他的卡達旅程就要畫下句點，不過詳細狀況仍要等檢查結果出爐。

L・赫南德茲是開賽13分鐘和澳洲萊基（Mathew Leckie）一次搶球受傷，他倒地草地上，之後一跛一跛下場，位置由小1歲的弟弟T・赫南德茲（Theo Hernandez）補上。

在L・赫南德茲倒下前，法國已經遇到不少傷兵狀況，先是坎特（N'Golo Kante）、博格巴（Paul Pogba）和金彭貝（Presnel Kimpembe）因傷沒能進入衛冕軍陣容，出發前的練習又傷了前鋒安昆庫（Christopher Nkunku），就連10月剛獲金球獎殊榮的球星本澤馬（Karim Benzema）都在抵達卡達後卻因練球傷到左大腿，被迫移出2022年卡達世界盃足球賽的參賽名單。