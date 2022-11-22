世足賽╱超長補時 成世界盃新動向

11月22日，阿根廷隊球員梅西（右二）在比賽中。 (新華社)

卡達世界盃 比賽進入第三天，超長補時的趨勢已經顯現，在接下來的比賽中，超長補時的場次或將越來越多。

英格蘭隊對伊朗 隊的小組賽總補時近半小時，上半場補時15分鐘，下半場補時14分鐘。對於本屆世界盃的超長補時，其實是國際足聯希望球迷能有更多的時間欣賞有效比賽，希望確保常規的90分鐘時間能夠更多成為場上競技時間。

國際足聯裁判委員會主席科里納20日在賽前媒體吹風會上就透露了本屆世界盃會出現超長補時的信息，他當時說：「在俄羅斯世界盃期間，我們就曾嘗試補齊時間，所以你當時就看到過6、7、8分鐘的補時。」科里納透露，國際足聯要求第四官員要緊盯賽場上有效比賽之外流失的每一秒，這些流失的時間包括傷停、替換球員、紅黃牌、進球慶祝、VAR（視頻助理裁判）查看，當然還有老套的領先一方刻意浪費的時間。賽場上這些競技之外累計流失的時間，都要完整地補回來。不過當時沒人會想到，補時決定會被執行得如此徹底，現在回想一下，英格蘭隊對伊朗隊的比賽共有八個進球，補時長也就不足為怪了。

22日阿根廷隊對沙烏地阿拉伯 隊的比賽，下半場原定補時8分鐘，因為沙烏地阿拉伯隊球員補時階段傷停時間較長，最後補時持續了近14分鐘比賽才結束，說明裁判組在執行新補時政策上不折不扣。根據數據網站OptaJoe的統計，在22日阿根廷隊對沙烏地阿拉伯隊的比賽後，世界盃歷史上最長的五個半場補時都來自本屆賽事。21日荷蘭隊對塞內加爾隊和美國隊對威爾士隊的下半場實際補時都超過11分鐘，對於超長補時，科里納明言目的就是讓球迷有更多時間欣賞比賽，另外國際足聯對於場上刻意浪費時間的行為也很氣憤。

2017年，荷蘭足球名宿範巴斯滕在擔任國際足聯技術發展部總監時就注意到，無論球場上發生了什麼，裁判通常都是上半場補時1-2分鐘，下半場補時3-4分鐘，他當時曾建議世界盃比賽採用「60分鐘停表」模式，有效比賽時間持續60分鐘，比賽一旦中斷就停表，比賽重啟再開表，類似于籃球比賽的計時方式。科里納表示，國際足聯無法接受有效比賽時間只有42-45分鐘，所以裁判委員會本屆世界盃開始執行新的補時辦法。VAR回放查看要耗時2分鐘，進球慶祝需要1分鐘到1分半鍾，一場比賽僅進球慶祝可能就要消耗3-5分鐘，這些都是需要考慮補回來的時間。

對於超長補時是帶來了更多戲劇效果還是更多體能消耗，自然是有爭議的。補時更長，中立球迷當然高興，可以有更多時間欣賞比賽。對於落後一方的球隊和球迷，可以有更多機會扭轉局面，自然也是樂見其成。但比分領先的球隊及其球迷，通常就會有意見甚至怨言，21日英格蘭隊6:2大勝伊朗隊的比賽後，英格蘭隊主教練索斯蓋特就表達了對超長補時的質疑，他說：「上下半場共補時近半小時，我們需要專注的時間太長，後來我們的專注度下降，比賽節奏慢了下來，我們自然就沒了效率。」索斯蓋特暗示比賽最後時刻送給伊朗隊的點球與超長補時脫不了關係。