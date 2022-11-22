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世足賽╱第3天…梅西最後征程蒙陰影 法國隊強勢亮相

新華社杜哈11月22日電
阿根廷球員梅西（中）賽後離場。 (中新社)
阿根廷球員梅西（中）賽後離場。 (中新社)

萬眾期待的梅西和他的阿根廷隊的亮相之戰，竟成了卡達世界盃開賽以來最大的冷門。1:2不敵賽前被認為小組最弱的沙特阿拉伯隊，不僅讓阿根廷隊36場國際比賽不敗紀錄作古，也讓梅西這最後一屆世界盃征程蒙上陰影。

奪冠大熱門阿根廷隊擁有一個完美開局，第10分鐘梅西輕鬆罰進點球讓球隊早早領先。雖然上半時阿根廷隊隨後的三粒進球都被判越位無效，但沒有人懷疑其繼續擴大比分的能力。

偏偏沙特人不信邪、不認命。他們用合理的戰術、頑強的意志一次次化解對手的進攻，更在下半時開場不久五分鐘內連入兩球，爆冷逆轉。

沙特隊以一場驚天冷門，迎來自己世界盃歷史的高光時刻。同時，這場勝利也為亞洲球隊正名，讓人們稍稍淡忘卡達隊、伊朗隊此前的失利。

當然，對於阿根廷隊來說，也不是沒有好消息。同小組的波蘭隊與墨西哥隊當天0:0打平，讓阿根廷隊尚有爭奪小組第一的機會。波蘭隊當家球星萊萬多夫斯基在比賽中表現一般，他在下半場本有機會打破個人在世界盃正賽的「進球荒」，但他創造並主罰的點球被墨西哥隊「門神」奧喬亞撲出。

人才濟濟的法國隊當天的亮相之戰也小遇波折，一上來便被澳洲隊攻入一球，但衞冕冠軍拒絕爆冷，在拉比奧、吉魯、姆巴佩的輪番攻擊下，澳洲隊防不勝防，最終吞下1:4失利的苦果。

跟法澳大戰的大開大合相比，同小組的丹麥隊與突尼斯隊的比賽則顯得相當沉悶。雙方在上下半場各進了一個球，但都因越位被判無效。這樣，該場比賽成為本屆世界盃開賽以來的首場零進球比賽。

世界盃 梅西 澳洲

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