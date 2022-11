進行中／法國vs澳洲 2:1 法國後來居上

22日最後一場小組賽事,由上屆冠軍「高盧雄雞」法國隊,對上「袋鼠軍團」澳洲 隊,出乎眾人意料的,澳洲在開場9分鐘即由古德溫(Craig Goodwin)攻破法國大門,以1:0領先。

不過在上半場第27分鐘時,法國拉比奧(Adrien Rabiot)頭槌建功,將比分扳為1:1。

上半場第32分鐘時,法國吉魯(Olivier Giroud)接獲隊友傳球,再下一城,法國2:1領先。

澳洲在開場9分鐘即由古德溫(Craig Goodwin)攻破法國大門。(美聯社)

Another look at Craig Goodwin's goal that gives Australia an early lead!! 🇦🇺 pic.twitter.com/w7cplxbXyX