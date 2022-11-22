世足賽／史上最大驚奇之一 沙國逆轉阿根廷奪歷史首勝

阿根廷球迷不敢相信比賽結果。(美聯社)

在過去4屆參賽僅對埃及拿下一勝的沙烏地阿拉伯 ，今天在卡達世足賽分組賽首戰就創下奇蹟一戰，面對由超級球星梅西 （Lionel Messi）所率領的冠軍熱門阿根廷，沙烏地阿拉伯靠著下半場5分鐘內踢進2球的反撲，以2：1終結了阿根廷的國際賽連36場不敗，無緣追平義大利 連37場不敗的歷史紀錄。

沙烏地阿拉伯在今天與阿根廷之戰上半場完全處在被動局勢，不僅完全沒有射門機會，還讓阿根廷三度「破網」，其中包括梅西開賽10分鐘後就踢進12碼球，以及接下來梅西、馬丁尼茲（Lautaro Martinez）的進球但卻遭判越位沒收。

今天整場比賽阿根廷的控球率逼近7成，不過相較於沙烏地阿拉伯全場3次射門、2次射正都進球，阿根廷全場14次射門機會有6次射正，其中僅有梅西的12碼罰球破網，另外5次射正有4次遭到沙烏地阿拉伯門將阿爾奧維斯（Muhammad Al Owais）的精彩表現撲下，成為沙國今天在超過8萬8000名球迷面前逆轉的另外一大功臣。