世足賽／開幕戰後留下來整理觀眾席垃圾 日本足球迷贏得讚譽

2022年FIFA世界盃的卡達對厄瓜多開幕戰後，有日本足球迷留了下來、清理周遭的垃圾，被波斯灣國家巴林的網紅法魯克拍成影片上傳IG，贏得了足球迷與網友的稱讚。（照片翻攝：LADBible）

LADBible報導，日本足球 迷有著在國際賽事整理場館垃圾的歷史。2022年FIFA世界盃 台北時間21日凌晨的卡達對厄瓜多開幕戰後，就有日本足球迷留了下來、清理周遭的垃圾，贏得了足球迷與網友的稱讚。

身為2022年FIFA世界盃的地主國，又是首次在世足賽亮相，但卡達出師不利，以0比2敗給了厄瓜多。超過67000名球迷進場觀戰，卻親眼目睹了歷屆賽事最糟糕的地主隊表現，不少人乾脆在下半場提前離開，幾千個座位空無一人。在比賽結束後，日本足球迷開始動手整理觀眾席，確保垃圾獲得清理。

來自波斯灣國家巴林（Bahrain）的網紅法魯克（Omar Farooq）目擊了日本足球迷清理垃圾的舉動，將過程拍攝成影片上傳IG。可見到身穿日本足球代表隊球衣、國旗跟武士裝束的球迷一排接著一排撿起其他支持者扔在場館的垃圾，並且裝進手上的提袋跟塑膠袋。

法魯克說，「日本粉絲決定打掃體育館，有人說服我說這很正常的，這甚至不是他們的比賽！當我問他們說，『你們為什麼要清理跟你們無關的東西？』，答案是『日本人從不把垃圾留下，我們尊重這個地方」。

根據報導與影像，日本球迷也撿起了卡達與厄瓜多球迷扔掉的旗幟，稱這些象徵「受到尊重」，法魯克與似乎是其他中東國家的球迷隨後也加入日本球迷的行列，幫忙整理著觀眾席的垃圾。法魯克據報在影片表示，這是他聽說過的事情，但從沒想過這是真的，「哇，所有的尊敬」（Wow. All respect.）。