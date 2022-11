世足賽／一晚逾200美元吃這樣？球迷村「早餐盒」惹議

2022年FIFA世界盃 台北時間21日凌晨開踢,來自各國的足球 迷卻不得不掏出近一晚200英鎊(約236美元),才能夠在卡達住進帳篷或貨櫃屋,不僅居住環境早就受到詬病,現在更流傳一張據稱是球迷村提供早餐的照片,遭轟看起來就很可悲。

英國 太陽報報導,卡達在杜哈附近為世界盃準備了1800頂帳篷與6000間小屋,據報帳篷一晚可以花掉175英鎊(約206美元),但一些入住的足球迷早已抨擊這些住宿設施視「敲竹槓」(rip off),另一些球迷則形容感覺「未完工」。

最新在各大社群媒體廣為流傳且引發轟動的照片據稱是提供給足球迷的餐盒。從照片可見,內含三明治、蘋果、「像馬鈴薯」的瑪芬跟甜甜圈,同時附上兒童午餐盒式的鋁箔包果汁、小瓶礦泉水、裝在紙杯內的即溶咖啡包與一小盒蜂蜜,讓看到的部分足球迷與網友都感到頗不以為然。

World Cup supporters roast terrible breakfast with doughnut for £200-a-night deal and fans are all saying the same thing https://t.co/ex2ZB19knC