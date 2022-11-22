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世足賽／荷蘭好酒沉甕底 比賽尾聲連進2球擒塞內加爾

體育新聞組／綜合報導
荷蘭哈克波（右）接獲傳中球，在塞內加爾守門員準備撥球前搶點頭錘建功。 （美聯社）
荷蘭哈克波（右）接獲傳中球，在塞內加爾守門員準備撥球前搶點頭錘建功。 （美聯社）

「橘色軍團」荷蘭好酒沉甕底，21日比賽尾聲連進2球，在世界盃足球賽A組小組賽2：0擊敗非洲冠軍塞內加爾，搶下本屆賽事首勝。

上半場前20分鐘，兩隊有來有往、充滿爆發力的踢法令全場氣氛高漲，但隨著攻勢屢屢中挫而冷卻。塞內加爾讓荷蘭感受到威脅，但始終難以組織真正有效進攻。荷蘭則是不夠兇悍，無法有效破網。

前半場荷蘭54%的控球率占上風，不過塞內加爾6次射門與1次射正均略優於荷蘭的5、0次。

塞內加爾古爾（Idrissa Gueye）下半場第73分鐘曾有一次正面右腳射門大好契機，可惜球直撲荷蘭門將而去被拍出，錯失破蛋機會。

0比0僵局終於在第84分鐘打破，荷蘭哈克波（Cody Gakpo）接獲德榮（Frenkie de Jong）的傳中球，在塞內加爾守門員準備撥球前搶點頭錘建功，1：0領先。

接著，克拉森（Davy Klaassen）在傷停補時階段把握住塞內加爾守門員將球撲出的機會，一腳補進隊友迪佩（Memphis Depay）未踢進的球，荷蘭錦上添花，終場2：0獲勝。

荷蘭在2010、2014年世足賽分別拿到亞軍、季軍後，2018年陷入低潮無緣世足會內賽，今年重整旗鼓瞄準隊史首座金盃。

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