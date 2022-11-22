世足賽／卡達鐵了心 配戴彩虹臂章先給黃牌 歐洲7隊不戴了

就在英格蘭出賽前夕，確定「OneLove」彩色臂章過不了關，佩戴上場的隊長將在一開賽就被判罰1張黃牌，荷蘭率先表態不會配戴後，已有7支歐洲球隊都聲明放棄。

本屆世界盃足球 賽在卡達開踢，由於當地禁止同性戀，先前9支歐洲球隊投入響應，隊長將配戴彩虹臂章聲援LBGTQ族群，但經歷兩個月的溝通遲遲未等到國際足球總會（FIFA）正式回應是否許可，直到開賽前夕話題升溫，各隊持續在等答案。

ESPN報導，英格蘭、威爾斯、比利時、丹麥、德國 、荷蘭、瑞士在確認配戴彩虹臂章將會開賽就被判罰黃牌後，都已確定放棄配戴。

英格蘭原先態度一直都很堅定，英格蘭足協也對可能的罰款表示要付就付，但最終得到的消息是隊長將被罰黃牌，還是改變了念頭。

聲明中表示，「FIFA明確表示，如果我們的隊長配戴該臂章上場，將會有體育制裁，作為國家協會，我們不能讓選手置身可能面臨處分的險境，所以我們決定要求隊長不在此次世界盃賽事配戴。」

聲明中也強調，若處分僅限於罰款，他們將堅決配戴出賽，但上升到選手懲處，就必須另行考慮，「我們對FIFA的決定非常失望，這樣的決定前所未見，我們在9月就寫信給FIFA卻未獲得回應，我們的球隊、教練都很失望。」