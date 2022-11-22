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世足賽／英格蘭狂攻6球 伊朗吞隊史世界盃最慘紀錄

記者陳宛晶／綜合報導
世界盃初登場的19歲貝靈漢，為英格蘭隊建功。（Getty Images）
世界盃初登場的19歲貝靈漢，為英格蘭隊建功。（Getty Images）

「三獅軍團」英格蘭在本屆世界盃足球賽首戰順利啟航，面對開賽就折損主力門將的伊朗，以6：2大捷，世界盃初登場的19歲貝靈漢（Jude Bellingham）、21歲薩卡（Bukayo Saka）以及27歲的格拉利許（Jack Grealish），「聯腳」攻進4球，成為最大亮點。

伊朗作為亞洲最強球隊，仍是此役戰力相對弱勢的一方，還在開賽8分鐘就折損大將，門將貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）就因碰撞濺血，躺在地上治療一段不短的時間後，一度仍想續留場上奮戰，但僅續戰1分鐘左右就知道不能再撐，由擔架抬出場。

來源：YouTube

英格蘭在第32分鐘錯過一次絕佳破門機會，馬奎爾（Harry Maguire）在角球機會頭錘中柱，3分鐘後就由貝靈漢的頂上功夫建功，攻進英格蘭在本屆賽會的第一球。

43分鐘薩卡起腳勁射破網，伊朗還沒時間喘息，在中場再度被截球，英格蘭暢通攻到門前，由史特林（Raheem Sterling）在中路起腳再度進球，英格蘭帶著3：0領先進入下半場。

英格蘭在下半場持續攻城掠地，薩卡梅開二度，拉許福特（Marcus Rashford）、格拉利許的進球再「補刀」；伊朗在第65分鐘由塔雷米（Mehdi Taremi）進球，終場前操刀罰球也得手。

伊朗隊平均年齡28.9歲，為本屆最老球隊，首戰就遭遇英格蘭震撼教育，單場失6球為隊史在世界盃的最慘紀錄。

伊朗 世界盃 足球

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