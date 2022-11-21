世足賽／勝利是一種心態：梅西與C羅的「最後一搏」

梅西與C羅在LV行李箱上，利用經典格紋設計作為棋盤對弈西洋棋，似乎遙相呼應兩人在球場上的交鋒對峙，LV為這張照片寫下「勝利是一種心態」（Victory is a State of Mind）作為註腳。 （取材自C羅臉書）

「世事如棋，乾坤莫測，笑盡英雄。」全球兩大足球 巨星梅西 （Lionel Messi）與C羅 （Cristiano Ronaldo）在2022卡達世界盃足球賽20日揭幕之際，在Instagram上傳兩人為LV拍攝的「世紀同框」形象廣告照，旋即引爆熱議與球迷興奮狂潮。畫面中的兩人在LV行李箱上，利用經典格紋設計作為棋盤對弈西洋棋，似乎遙相呼應兩人在球場上的交鋒對峙——梅西與C羅可謂統治足壇近20年的兩大球王，「梅羅之爭」亦是多年的球迷與媒體話題，如今梅羅的時代進入尾聲，而兩大球王仍心心念念，要為自己的國家舉起冠軍「大力神盃」。

LV亦上傳了這張照片，並寫下「勝利是一種心態」（Victory is a State of Mind）作為註腳——恰如其分的銜接了卡達世界盃開幕的興奮情緒。卡達世界盃無論場內外皆話題不斷，場外媒體焦點包括主辦國卡達在籌辦過程中屢爆人權爭議，而等待了4年的全球球迷，則關注著梅西與C羅這兩位當代最偉大的足球員，第五度出戰世界盃——考量到梅西已經35歲、C羅已經37歲的年齡，很可能也是兩人最後一次爭取為自己的國家，贏回大力神盃的機會。

從2010南非世界盃開始，LV為此後每一屆的世足賽打造放置大力神盃的旅行箱；2010年LV亦曾找來巴西的比利（Pelé）、阿根廷的馬拉度納（Diego Maradona）及法國的席丹（Zinedine Zidane）三大傳奇球王共同拍攝廣告照，與此次的「梅羅同框」皆由美國知名攝影師萊博維茨（Annie Leibovitz）掌鏡，可謂是為足球史側記了華麗的一頁。

兩人同框 球迷視為「奇蹟」

梅西與C羅兩人加起來，一共拿過12座金球獎，對各國足球迷來說，從2003年、2004年之間兩人初露鋒芒開始，短短幾年就讓世界足球進入了「梅羅時代」，將近20年來足球世界的重要獎項——金球獎、世界足球先生及歐洲金靴獎，大半都由梅西與C羅囊括；雖然媒體經常強調梅西與C羅的競爭關係，不過兩人其實並無不睦傳聞，但除了比賽及頒獎外，梅西與C羅兩人幾乎沒有同框過，自從C羅2018年離開西甲之後，梅羅更無同場機會，因此如今LV的這張廣告照，也被球迷視為「奇蹟」。

左起：37歲的C羅、35歲的梅西都是第五度征戰世界盃，本屆世足被視為兩大球王最後一次爭取大力神盃的機會，而30歲的內馬爾也已表示有意退休。（Getty Images）

事實上梅西與C羅也並沒有一起在攝影棚為LV拍照，而是分別拍攝、再經合成製作出這張「世紀同框」——考慮過去兩人同在西甲踢球，梅西效力巴薩、C羅效力皇馬，兩支豪門球隊可謂死對頭，因此這兩名球隊的靈魂人物幾無可能一起拍攝商業廣告，就連運動品牌，也是梅西代言Adidas、C羅代言NIKE的各據一方局面。以上種種，再加上梅西與C羅的廣告拍攝費用均為天價，因此LV的這張廣告照顯得尤為震撼、難得。

在廣告照中，梅西與C羅所對弈的棋局亦有來頭，西洋棋網站《The Chess》指出，那是2017年挪威籍的世界棋王卡爾森（Magnu Carlsen）在挪威邀請賽中，對上美國籍棋手中村光（Hikaru Nakamura）時的棋局，該場棋局最終以和局結束。卡爾森也對LV廣告照的廣告照發表評論，回憶指出該場棋局對他來說意義重大、過程艱險，雖未取勝，但他也已拚盡全力。

卡爾森已經連續12年世界排名第一，中村光的世界排名則是第二，兩人棋藝、知名度與商業價值旗鼓相當，以卡爾森和中村光的棋局，來比擬梅西與C羅最後一次在世界舞台上對決的機會，可謂甚具巧思，也更加深球迷引頸期盼，梅西與C羅——阿根廷與葡萄牙——能否在眾多足球強權國家中一路過關斬將出線晉級、相遇對決？梅西與C羅在2006年首度在世足賽披上國家隊戰袍，然而兩人從未在世界盃對戰。

此時對於梅西與C羅這兩位國家隊的靈魂來說，要取得勝利，需要的不僅僅是個人的天才球技，還有帶領整個球隊的領導能力、激勵球員的能力、球隊夥伴的綜合能力，加上一點運氣的天時地利——足球從來都不是一個人的比賽，梅西與C羅肩上揹負的，是國家的期望，也是球隊的責任、要帶領每一個隊員永不放棄拚博的心態。

LV為廣告照所寫下的「勝利是一種心態」（Victory is a State of Mind），對照的也正是梅西與C羅，在球賽中成為全隊核心，如下棋的棋手一樣帶領大局、一步一步向冠軍方向拚進、永遠堅持努力、永不放棄的心態——若沒有球隊取勝的信心，勝利必然不會降臨。

阿根廷自從1986年在馬拉度納領軍下贏得世足冠軍之後，數十年來都在尋找「下一個迭戈」，直至少年時期即展露天才的梅西出現。（路透）

2018俄羅斯世界盃賽場上的C羅。（美聯社）

阿根廷 再奪大力神盃？

回首阿根廷自從1986年在馬拉度納領軍下，贏得當年的墨西哥世足冠軍之後，雖然一直保持南美足球大國地位，但始終未能再奪一座大力神盃，數十年來整個阿根廷都在尋找「下一個迭戈（馬拉度納的名字）」，直至少年時期即展露天才的梅西出現，舉國對足球的熱愛、對世足冠軍的渴望，瞬間寄託到了梅西的腳下。

然而，阿根廷一心將寄望放在梅西身上，國家能夠提供的資源環境卻遠遠不如西甲巴薩；除了巴薩齊聚一流球星夥伴之外，阿根廷足協長期以貪汙腐敗而惡名昭彰，屢屢爆出欠薪、權力鬥爭、犧牲球員利益的醜聞。

反觀梅西少年時期即因生長激素不足問題，在阿根廷本土球隊無法提供支持、而巴薩伸出橄欖枝，表示願意給予醫療支援的情況下，遠渡西班牙，在巴薩一待就待了17年，然而他仍然選擇披上阿根廷藍白戰袍，而非為他已獲得國籍的西班牙出賽；加上梅西在當上隊長之後，數次自掏腰包，為阿根廷足協的各種離譜出包花錢買單，阿根廷對梅西的嚴苛責難經常讓其他國家的球迷抱不平。

梅西是足球世界的一代傳奇，肩負母國阿根廷的殷切期望，和全球球迷的熱愛。圖為卡達世界盃前夕，印度街頭的梅西畫像。（歐新社）

葡萄牙 不能沒有C羅

C羅對於葡萄牙國家隊的重要性更是不言而喻，原本葡萄牙在有法國、西班牙、德國、義大利等足球強權環繞的歐洲，並不算非常出色的球隊，然而C羅的出現，成為葡萄牙在賽場上贏得榮耀的希望，這一點也可從各國球隊對戰葡萄牙時，必然對C羅重兵看管，可見一斑。

然而，整個國家的期待，同樣也成為最大的壓力，相較梅西與C羅在職業俱樂部精采絕倫的表現，兩人在國家隊、乃至擔任隊長的成績，總是相對不亮眼，因此在阿根廷及葡萄牙國內，這兩位傳奇巨星反而經常成為被苛責、被放大檢視的對象，受到的熱愛反而不如世界上的其他地方。

例如，在2018年的俄羅斯世界盃，阿根廷1：1踢平冰島、0：3慘敗克羅埃西亞，落入小組賽被淘汰的危險，一瞬間全國將梅西責怪為罪魁禍首，痛罵他「不配當隊長」，全然忘了阿根廷在資格賽是靠著梅西上演帽子戲法逆轉厄瓜多，才驚險取得世界盃門票。其後阿根廷在梅西與後衛羅霍（Marcos Rojo）進球下，2：1擊敗奈及利亞贏得晉級資格，批評聲浪才停歇。

而C羅同樣被自己的國家球迷批評「重視俱樂部勝過國家隊」，加上比起梅西較為低調內斂的個性，C羅的外放性格為他招致更多批評聲浪——直到2016年的歐洲盃，C羅在對戰法國的決賽中負傷，雖然試圖力撐，但仍然只能在第23分鐘流著眼淚被擔架抬到場邊，但是C羅卻還沒有放棄比賽，於是球迷看到C羅跛著腳在場邊叫喊、指揮、打氣，彷彿成為國家隊另一個教練，最終葡萄牙在加時賽進球，以1：0贏得史上首座歐洲盃冠軍，C羅雖未踢完比賽，他的表現仍然感動整個葡萄牙。

來源：StefanoBolis96

梅西自從披上國家隊戰袍以來，長期未能為阿根廷贏得國際賽事的冠軍獎盃（2008年阿根廷贏得北京奧運足球金牌，但奧運足球含金量遠低於歐洲盃、美洲盃及世足），這是阿根廷球迷對他最常見的批評，也是他的巨大遺憾——這項遺憾在2021年的美洲盃決賽，才在阿根廷力克巴西之下打破，當時整個球隊將隊長梅西抬起、拋向天際、大肆慶祝。在頒獎禮上向球隊舉起冠軍獎盃的梅西，彷彿在此時才真正成為阿根廷人認可的英雄。

在2021美洲盃頒獎禮上舉起冠軍獎盃的梅西，彷彿在此時才真正成為阿根廷人認可的英雄。（美聯社）

如今，梅西領軍從2019年7月開始，已經累積36場不敗紀錄的阿根廷國家隊，以大熱門的身分力拚世界盃，已超過一般球員退役年齡的C羅也帶著濃厚的最後一搏意味，渴望為葡萄牙拿下足球世界的最高榮譽，兩位傳奇球王在生涯內為國家舉起大力神盃的希望，均在這一次的卡達世界盃。