美國隊在美東時間下午2時出戰威爾斯,上半場第36分時,美國隊維阿(Tim Weah)率先破網,美國1:0領先。

下半場第82分時,威爾斯隊由貝爾(Gareth Bale)罰進12碼球,扳回寶貴一分。

THE @USMNT TAKES THE LEAD 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 TIM WEAH PUTS USA ON TOP pic.twitter.com/vinlFUxWGZ

Bale sends the penalty home and ties it for Wales! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/XCU4Hohfd9