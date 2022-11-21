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世界盃／荷蘭強拉尾盤 2比0擒伏塞內加爾

世界盃／荷蘭強拉尾盤 2比0擒伏塞內加爾

中央社杜哈21日綜合外電報導
塞內加爾門將曼帝(左)與荷蘭加克伯(中)爭點。(美聯社)
塞內加爾門將曼帝(左)與荷蘭加克伯(中)爭點。(美聯社)

「橘色軍團」荷蘭今天好酒沉甕底，比賽尾聲連進2球，在世界盃足球賽A組小組賽2比0擊敗非洲冠軍塞內加爾，搶下本屆賽事首勝。

這場比賽在可容納4萬人的杜哈圖瑪瑪體育場（Al-Thumama Stadium）舉行。上半場前20分鐘，兩隊有來有往、充滿爆發力的踢法令全場氣氛高漲，但隨著攻勢屢屢中挫而冷卻。塞內加爾讓荷蘭感受到威脅，但始終難以組織真正有效進攻。荷蘭則是不夠兇悍，無法有效破網。

影片來源：YouTube FOX Soccer

前半場荷蘭54%的控球率占上風，不過塞內加爾6次射門與1次射正均略優於荷蘭的5、0次。

塞內加爾古爾（Idrissa Gueye）下半場第73分鐘曾有一次正面右腳射門大好契機，可惜球直撲荷蘭門將而去被拍出，錯失破蛋機會。

0比0僵局終於在第84分鐘打破，荷蘭加克伯（Cody Gakpo）接獲德容（Frenkie de Jong）的傳中球，在塞內加爾守門員準備撥球前搶點頭錘建功，1比0領先。

接著，克拉森（Davy Klaassen）在傷停補時階段把握住塞內加爾守門員將球撲出的機會，一腳補進隊友德佩（Memphis Depay）未踢進的球，荷蘭錦上添花，終場2比0獲勝。

荷蘭在2010、2014年世足賽分別拿到亞軍、季軍後，2018年陷入低潮無緣世足會內賽，今年重整旗鼓瞄準隊史首座金盃。

世足賽32隊分成8組，每組進行小組循環賽，取分組前2名晉級16強。塞內加爾下一場將於美東時間25日上午8時對陣地主卡達，荷蘭則在25日上午11時遭遇開幕戰力壓卡達的厄瓜多。

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