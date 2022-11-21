進行中／英格蘭vs伊朗 5:1 英格蘭攻勢連連

英格蘭對壘伊朗，中為英格蘭19歲小將貝靈漢。(美聯社)

世界盃 B組進行第一場賽事，上屆闖進四強的「三獅軍團」英格蘭，對決亞洲球隊中排名最高、世界排名第20名的伊朗 。

英格蘭在上半場35分時，19歲小將貝靈漢（Jude Bellingham）頭錘破網，為英格蘭取得本屆世界盃第一分。

在上半場快結束時，英格蘭又在第43分及第46分，分別由薩卡（Bukayo Saka）及史特林（Raheem Sterling）各進一球，以3:0領先。

下半場第62分鐘時，英格蘭21歲的小將薩卡（Bukayo Saka）再射進一球，英格蘭4:0領先。

伊朗在第65分鐘時終於攻破英格蘭球門，由塔雷米（Mehdi Taremi）建功，踢進伊朗在本屆世界盃的第一球。

但英格蘭很快反擊，在71分時由拉許福特（Marcus Rashford）再破伊朗球門，以5:1領先。ˋ這也是拉許福特個人生涯在世界盃首顆進球。

英格蘭對壘伊朗。(美聯社)

BUKAYO SAKA HAS SCORED IN A WORLD CUP LADIES AND GENTLEMEN pic.twitter.com/fAYil8dLwR — 🇭🇷 (@killgaspar) November 21, 2022