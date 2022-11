進行中／英格蘭vs伊朗 5:1 英格蘭攻勢連連

世界盃 B組進行第一場賽事,上屆闖進四強的「三獅軍團」英格蘭,對決亞洲球隊中排名最高、世界排名第20名的伊朗 。

英格蘭在上半場35分時,19歲小將貝靈漢(Jude Bellingham)頭錘破網,為英格蘭取得本屆世界盃第一分。

在上半場快結束時,英格蘭又在第43分及第46分,分別由薩卡(Bukayo Saka)及史特林(Raheem Sterling)各進一球,以3:0領先。

下半場第62分鐘時,英格蘭21歲的小將薩卡(Bukayo Saka)再射進一球,英格蘭4:0領先。

伊朗在第65分鐘時終於攻破英格蘭球門,由塔雷米(Mehdi Taremi)建功,踢進伊朗在本屆世界盃的第一球。

但英格蘭很快反擊,在71分時由拉許福特(Marcus Rashford)再破伊朗球門,以5:1領先。ˋ這也是拉許福特個人生涯在世界盃首顆進球。

英格蘭對壘伊朗。(美聯社)

19-year-old Jude Bellingham opens England’s scoring. His first international goal 🙌 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/b0NmB2bsAm

BUKAYO SAKA HAS SCORED IN A WORLD CUP LADIES AND GENTLEMEN pic.twitter.com/fAYil8dLwR