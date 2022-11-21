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世足賽／彩虹臂章將面臨黃牌或罰款？英格蘭準備好承擔

記者陳宛晶／即時報導
英格蘭隊長凱恩。（Getty Images）
英格蘭隊長凱恩。（Getty Images）

佩戴彩虹臂章究竟能否過關？會有怎樣的懲處？英格蘭做好決心，如果收到的是罰款，那就付錢，若是黃牌，隊長凱恩（Harry Kane）也認為在所不惜。

本屆世界盃足球賽在卡達開踢，由於當地禁止同性戀，9支歐洲球隊投入響應，隊長將配戴「One Love」彩虹臂章聲援LBGTQ族群，但經歷兩個月的溝通遲遲未等到國際足球總會（FIFA）正式回應是否許可，卻在開賽前兩天，召集歐洲各隊開會，嘗試說服各隊不要踩線。

原先各隊都願意為此承擔罰款，但如今傳出可能一開賽就被判黃牌，已有球隊先抱持觀望態度，而英格蘭是至今仍堅定態度的一方，凱恩在當地時間周日的記者會上表示，「我想我們已經表達得很清楚了，我們希望配戴彩虹臂章，我知道英格蘭足協（FA）持續與FIFA交涉，我確信到了賽前會有答案。」

英格蘭傾向罰款，而非凱恩開賽先背1張黃牌，這將使得他在後續賽事面臨再1張黃牌就停賽的危機。

若最終決議懲處為罰款，英格蘭也已經準備好承擔，FA主席穆寧罕（Mark Bullingham）表示，「我想我們有被罰款的可能性，如果是，那我們就付錢，彰顯我們的價值觀是絕對重要的事情，這也是我們即將要做的事。」

足球 世界盃 同性戀

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