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世足賽／全場0射正 FOX狠評：卡達花3000億元自取其辱

記者陳宛晶／即時報導
卡達20日在開幕戰以0：2輸給厄瓜多，全場沒有一次有威脅性的攻勢出現。圖為卡達邊鋒阿克拉姆·阿菲夫失望抱頭。(新華社)
卡達20日在開幕戰以0：2輸給厄瓜多，全場沒有一次有威脅性的攻勢出現。圖為卡達邊鋒阿克拉姆·阿菲夫失望抱頭。(新華社)

卡達首度在世足賽會內賽亮相，20日以東道主的身分以0：2不敵厄瓜多，寫下史上第一次地主球隊在開幕戰輸球，全場毫無攻勢可言更是慘兮兮，Fox Sports的報導標題超粗暴，「卡達花了3000億美元來被羞辱」。

卡達開賽5分鐘就差點陷於落後，啟動半自動越位技術（SAOT）後收回第一記失球，仍在第16分鐘、第31分鐘被厄瓜多33歲前鋒瓦倫西亞（Enner Valencia）各攻進一球；卡達則是全場零射正，幾無有威脅性的攻勢出現。

卡達總教練桑切斯（Felix Sanchez）表示：「緊張感背叛了我們，這個開局糟透了。」他提到卡達的傳球無法串聯起攻勢，防守上也有許多漏洞，「當你面對一支這樣層級的隊伍，勢必付出代價。」

FOX的報導引述多家轉播單位、新聞媒體評論，像是澳洲SBS的轉播中，前國腳佛斯特（Craig Foster）形容卡達「零野心」，伯斯尼奇（Mark Bosnich）則有更深的擔憂，「卡達接下來還要對上塞內加爾，他們必須趕快振作，不然很可能成為史上第一支三戰全輸的地主隊，這會很慘。」

前英格蘭國腳艾許頓（Dean Ashton）則說卡達沒料，原本以為再給他們一點時間、消除緊張後會好一點，但看完整場後只覺得真的糟透了，「他們在對抗厄瓜多上非常艱辛，前鋒無法持球，卡達一定很緊張，身為地主被寄予很高期望，但他們連串聯兩、三次傳球都有困難，感覺他們慌了。」

澳洲

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