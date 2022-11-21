世足賽／開幕戰啟動SAOT判決 瓦倫西亞未上演帽子戲法

厄瓜多前鋒瓦倫西亞(右三，黃衣13號)20日在世界盃開幕賽中踢進第一球，但隨後被判越位，進球不算。(Getty Images)

厄瓜多前鋒瓦倫西亞（Enner Valencia）成為本屆世界盃足球 賽首位進球的球員，今天在開幕戰連進兩球，幫助厄瓜多2：0擊敗地主卡達，他說：「世界盃才剛開始，我們必須保持夢想。」

瓦倫西亞在開幕戰火力十足，開賽第3分鐘就頭錘破網，但厄瓜多遭判越位、進球不算；他在第16分鐘靠12碼罰球，締造本屆世足賽首位進球紀錄，第31分鐘又頭錘建功，幫助厄瓜多一路領先到比賽結束。

厄瓜多在2014年巴西 世足賽分組賽以1勝1和1敗出局，未能追平隊史最佳進入16強紀錄，當時3戰踢進3球都靠瓦倫西亞，加上今天開幕戰兩球在內，厄瓜多最近在世足賽5顆進球，全是這位效力土耳其足球超級聯賽費內巴切隊的33歲好手貢獻。

瓦倫西亞從2012年起效力國家隊，在國際賽合計出賽75場，踢進37球是厄瓜多最高紀錄，未來還有機會繼續延伸。

歷屆世足賽只有兩名球員能在開幕戰上演「帽子戲法」，而且從1938年法國世足賽至今無人辦到，瓦倫西亞今天原本可能締造罕見紀錄，甚至上半場就有機會。

但他在開賽第3分鐘破網，經過世足賽首次使用的半自動越位系統（SAOT）檢視，判定厄瓜多在傳球過程中，埃斯特拉達（Michael Estrada）已經越位，因此瓦倫西亞進球無效，媒體形容這個判決一度讓現場球迷、收看電視轉播的觀眾感到困惑。