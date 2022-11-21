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世足賽開踢 首戰地主卡達0：2吞敗

編譯潘勛／綜合20日電
世界盃足球賽20日首戰，地主國卡達與厄瓜多開賽，結果卡達以0比2吞敗。圖為厄瓜多隊跪地歡慶勝利。(美聯社)
世界盃足球賽20日首戰，地主國卡達與厄瓜多開賽，結果卡達以0比2吞敗。圖為厄瓜多隊跪地歡慶勝利。(美聯社)

世界盃足球賽20日在卡達開幕，由卡達君王主持長達半小時的精美開幕典禮絢爛奪目；開幕戰由卡達國足對上厄瓜多隊，地主隊以0-2惜敗；主辦方指出，64場比賽門票幾乎銷售一空，這屆世足賽冠軍將在12月18日產生。

64場比賽門票幾乎賣光

卡達國王塔米姆(Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani)在帳篷形狀的體育場向開幕典禮群眾致詞表示，不分族裔、國籍、宗教信仰及性取向的世人，都聚集在卡達，或由各大洲電視轉播螢幕，分享這些令人興奮的瞬間；人們同一時間捐棄分裂、謳歌多元及吸引團結的足球賽事，實在太可愛了。

世界盃足球賽20日在卡達開幕，21日展開正式賽程。圖為吉祥物La'eeb在開幕表...
世界盃足球賽20日在卡達開幕，21日展開正式賽程。圖為吉祥物La'eeb在開幕表演上亮相。(路透)

卡達主辦扛住外界責難

路透20日報導，波灣穆斯林國家卡達主辦這屆世足賽，頂住外界的責難，包括行賄取得主辦權、虐待外國工人、罔顧性少數(LGBT)權利，而賭上國家聲譽，矢言要把賽事辦得順利；國際足總(FIFA)也呼籲世人眼光現應轉向比賽。

防彈田柾國演出開幕式

塔米姆國王現身開幕典禮時，FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)陪護在旁，觀眾喊聲如雷，其他阿拉伯國家元首也坐在一起；開幕典禮主打駱駝、美國演員摩根弗里曼(Morgan Freeman)、韓國流行樂防彈少年團男星田柾國(Jungkook)及卡達歌手庫拜西(Fahad Al-Kubaisi)的演出，煙火照亮場地夜空。

美聯社不忘大酸卡達出戰時，巴伊特球場 (Al Bayt Stadium)只有6萬7000餘大致是卡達民眾組成的觀眾，大片座位空蕩無人，卡達敗北後，粉絲失望不已，很多人早早離座。

卡達國家隊是2019年亞洲盃足球賽冠軍，而地主國在開幕戰敗北是世足賽首度。卡達隊總教練桑切斯(Felix Sanchez)表示向支持者致歉，希望下一場能讓球迷覺得自豪一些。

厄瓜多隊隊長瓦倫西亞(Enner Valencia)在這場一面倒的比賽上半場便獨得全隊的兩分。瓦倫西亞表示，世足賽才剛開始而已，球隊要敢於夢想。

厄瓜多贏得世足首戰，球迷場嗨翻天。(美聯社)
厄瓜多贏得世足首戰，球迷場嗨翻天。(美聯社)
世足賽20日開幕首戰，地主國卡達吞敗，戰勝的厄瓜多隊球迷高興不已。(美聯社)
世足賽20日開幕首戰，地主國卡達吞敗，戰勝的厄瓜多隊球迷高興不已。(美聯社)

媒體酸地主最爛開幕戰

美聯社表示，這場比賽可以說是歷屆世足賽地主國球隊在開幕戰的最爛表現之一；卡達隊全場射門五次，無一次射正，而且只攻到敵隊罰球區兩次。簡言之，厄瓜多隊對卡達隊就是太強了；卡達隊只因是地主國，才能在世足賽出戰。

足球 世界盃

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