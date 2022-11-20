世足賽／挺LGBTQ但領黃牌？球員面臨「彩虹臂章難題」

英格蘭隊長凱恩須決定是否通過佩戴寫有「OneLove」的彩虹隊長袖標來支持LGBTQ族群的權利，因為這一舉動竟可能導致裁判立即祭出黃牌警告。(歐新社)

2022世界盃 正式開幕，不過場下議題的討論度一點也不輸給場上賽事。衛報報導，英格蘭球員將在21日對上伊朗 的賽事開始前進行已被視為常態的「單膝跪」致意，但隊長凱恩（Harry Kane）須決定是否通過佩戴寫有「OneLove」的彩虹隊長袖標來支持LGBTQ族群的權利，因為這一舉動竟可能導致裁判立即祭出黃牌警告。

卡達世界盃的爭議從未斷過，近期有關國際足球 總會（FIFA）要求各國家隊隊長在比賽日佩戴不同的臂章來宣傳如「足球團結世界」、「分享食物」和「展現動作」等社會信息，甚至可以在賽前派官員進入更衣室以移除任何「OneLove」臂章。

先前英格蘭和威爾斯代表隊曾計劃戴上彩虹袖章以無視國際足總的要求，目前英國足總表示將準備接受罰款，並一直在尋求澄清相關機構的回應。凱恩也強調他希望在首場比賽中戴上臂章，他表示「我們已明確表示作為一個團隊、工作人員和組織，我們希望佩戴臂章，我知道英足總目前正在與國際足總談判，我相信明天比賽時會做出決定」。

英格蘭主帥邵斯蓋特（Gareth Southgate）也提到「我們覺得應該這樣做，我們認為這是個將在全球傳播的強有力的聲明，特別是對於年輕人來說包容性很重要」。

其餘包括威爾斯隊隊長貝爾（Gareth Bale）和德國隊隊長諾伊爾（Manuel Neuer）也計畫在首場比賽中佩戴彩虹臂章，但面臨同樣的黃牌疑慮。荷蘭隊隊長范戴克（Virgil van Dijk）也表達對戴上彩虹臂章的後果的擔憂，並預計佩戴2條臂章。