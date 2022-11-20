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世界盃東道主揭幕戰首敗 卡達0：2輸厄瓜多

世界盃球迷住帳篷貨櫃屋 每晚要價近225美元引抱怨

中央社杜哈20日綜合外電報導
卡達世界盃住宿問題持續惹怒到訪的球迷。(擷自BBC推特)
卡達世界盃住宿問題持續惹怒到訪的球迷。(擷自BBC推特)

卡達世界盃住宿問題持續惹怒到訪的球迷。英國媒體報導，有些地方每晚住宿費用接近225美元，住的卻是帳蓬和貨櫃屋，品質遭球迷抨擊為「荒謬」、「不OK」。

英國廣播公司（BBC）推特帳號公布一段影片，內容為卡達首都杜哈北方一處球迷村，由成排的帳篷組成，除了地面不平整，帳篷內僅提供電扇而沒有冷氣，進出門是用拉鏈開啟和關閉。

畫面中一名男子介紹稱，這樣的住宿品質每晚要價175英鎊（約208美元）。一對墨西哥夫婦並抱怨淋浴時蓮蓬頭出來的水呈褐色，他們被迫用買來的瓶裝水刷牙。

「每日郵報」（Daily Mail）則報導，不少球迷對於遭到「敲詐」感到憤怒，認為無論哪個國家，這不是待客之道。他們抱怨，每晚185英鎊（約220美元），住的是金屬貨櫃屋房間，「沒有空調」，如「鞋盒大小」，還可以觀賞到壯麗景色：成堆的瓦礫和垃圾。

報導稱，開幕前夕，一些球迷村與工地無異。位在Rawdat Al Jahhaniya的球迷村仍堆滿瓦礫、刨起的草皮，機械工具仍然在場。而廣告宣稱的健身房、電影院和網球場也根本不存在。

18日開張的數百個海運貨櫃屋近旁，是幾輛廢棄的堆高機和一台挖土機。在這些艙房內，小型的空調裝置白天無法降溫，到了晚間聲音又太吵。

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