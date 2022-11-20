我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／巴西、法國、比利時？金盃誰能抱走

圖輯／卡達世界盃 開幕典禮

中企首度成世界盃最大金主 超越美國

記者林茂仁／即時報導
中國企業在世界盃的贊助額再創新高。萬達、蒙牛、海信、vivo四家企業為本屆世界盃贊助13.95億美元，超過美國企業的11億美元。（美聯社）
中國企業在世界盃的贊助額再創新高。萬達、蒙牛、海信、vivo四家企業為本屆世界盃贊助13.95億美元，超過美國企業的11億美元。（美聯社）

2022年卡達世界盃開踢，中國企業今年首次躍升為世界盃的最大「金主」，據英國調研公司Global Data的資料，中國企業在本屆世界盃的贊助額再創新高。萬達、蒙牛、海信、vivo四家企業為本屆世界盃贊助13.95億美元，超過美國企業的11億美元。

按年度分，中國企業贊助價值為每年2.07億美元，卡達、美國和其他的企業贊助價值分別為每年1.34億美元、1.29億美元和1.85億美元。中國企業已成本屆世界盃頭號金主。

公開資料顯示，四年前，2018年俄羅斯世界盃的贊助金額總計約24億美元，其中中國企業的贊助金額超過8億美元。按此計算，中國企業本屆世界盃贊助額比上屆增加七成。

中國企業的力量已不可或缺。本屆世界盃官方贊助商約16個，中國企業占6席（上屆有7個）：萬達集團是國際足聯合作夥伴，海信集團、蒙牛乳業、vivo是國際足聯世界盃贊助商，雅迪、BOSS直聘是國際足聯世界盃亞太區贊助商。

萬達集團在2016年就斥資8.5億美元，與國際足聯簽下15年的贊助協議，涵蓋到2030年的所有世界盃賽事。vivo早前花費約4.5億美元，與國際足聯簽下6年(2017年-2022年)的贊助協議。外界估計，蒙牛和海信分別為本屆賽事贊助近1億美元。

除了六家世界盃官方贊助商，還有10多家中國企業通過贊助本屆世界盃的參賽球隊和球星來借勢營銷，簽約球隊的包括伊利、廣汽三菱、萬達體育、網易傳媒、TCL、萬和電氣、華帝、萬家樂、盼盼、庫迪咖啡、當貝、小紅書、慕思，後6家是世界盃營銷新面孔；簽約球星的包括蒙牛、伊利、TCL、中信銀行、榮耀。

相比2018年世界盃，贊助本屆世界盃的中國企業整體數量減少了，上屆中國贊助商總共36家，本屆中國贊助商約20家，整體減少了16家，減少了約44%。

中國贊助商的數量減少，主要有三方面原因，一是受制於經濟環境，一些企業手上沒有那麼多錢了；二是受到疫情影響，線下活動難以舉辦，贊助成本難攤銷；三是時間因素，本屆世界盃在冬季舉行，酒吧人氣會少於夏天，投入產出效果影響贊助商數量。

世界盃 疫情 咖啡

上一則

冠軍4200萬 世界盃今開踢 賽事總獎金4.4億創紀錄

下一則

世足賽開幕戰／卡達vs厄瓜多 0:2

延伸閱讀

捐助國可免責？ 美「讓步」氣候賠償 盼迎COP27新突破

捐助國可免責？ 美「讓步」氣候賠償 盼迎COP27新突破
美軍證實：中核潛艦已裝巨浪3飛彈 可直搗美國東岸

美軍證實：中核潛艦已裝巨浪3飛彈 可直搗美國東岸
APEC明年美國辦 遭華府制裁李家超：香港必參與

APEC明年美國辦 遭華府制裁李家超：香港必參與
每周一書／馬克思主義在美國

每周一書／馬克思主義在美國

熱門新聞

BTS柾國(中)在世界盃開幕典禮表演。(美聯社)

圖輯／卡達世界盃 開幕典禮

2022-11-20 10:19
美國雖非足球強國，但球迷或賭迷不分國界。圖為大西洋城的賭場，估計美國人下注的賭金已超過18億元。（美聯社）

24%賭美國奪冠 美博彩公會：下注世界盃 賭金估破18億

2022-11-19 11:35
C羅（右）與女友喬治娜都擁有超高人氣。（歐新社）

世足賽／火辣大嫂團 盤點6大球星超美另一半

2022-11-15 08:18
四年一度的世足賽明天將在卡達的多哈開幕，這也是中東國家首度舉辦世界盃。（美聯社）

32隊64場8場館… 世足賽明開踢 全球聚焦卡達

2022-11-19 14:55
厄南戈梅茲兄弟助西班牙勇奪2022年歐錦賽冠軍。（路透）

籃球／西班牙首登世界男籃之巔 美國男籃推特嘲諷

2022-11-19 03:00
卡達在世足賽開幕前48小時髮夾彎宣布場館禁售啤酒，讓球迷和贊助商大感驚愕。（美聯社）

卡達立場大轉彎 FIFA宣布世足賽禁啤酒 百威喊「尷尬」

2022-11-19 02:28

超人氣

更多 >
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪
開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉
母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕
金馬59／賈靜雯火辣「正面近全露」 羞曝「自信來源」

金馬59／賈靜雯火辣「正面近全露」 羞曝「自信來源」
愛達荷大學離奇命案 2女遇害前曾連環致電神祕男

愛達荷大學離奇命案 2女遇害前曾連環致電神祕男