中企首度成世界盃最大金主 超越美國

中國企業在世界盃的贊助額再創新高。萬達、蒙牛、海信、vivo四家企業為本屆世界盃贊助13.95億美元，超過美國企業的11億美元。（美聯社）

2022年卡達世界盃 開踢，中國企業今年首次躍升為世界盃的最大「金主」，據英國調研公司Global Data的資料，中國企業在本屆世界盃的贊助額再創新高。萬達、蒙牛、海信、vivo四家企業為本屆世界盃贊助13.95億美元，超過美國企業的11億美元。

按年度分，中國企業贊助價值為每年2.07億美元，卡達、美國和其他的企業贊助價值分別為每年1.34億美元、1.29億美元和1.85億美元。中國企業已成本屆世界盃頭號金主。

公開資料顯示，四年前，2018年俄羅斯世界盃的贊助金額總計約24億美元，其中中國企業的贊助金額超過8億美元。按此計算，中國企業本屆世界盃贊助額比上屆增加七成。

中國企業的力量已不可或缺。本屆世界盃官方贊助商約16個，中國企業占6席（上屆有7個）：萬達集團是國際足聯合作夥伴，海信集團、蒙牛乳業、vivo是國際足聯世界盃贊助商，雅迪、BOSS直聘是國際足聯世界盃亞太區贊助商。

萬達集團在2016年就斥資8.5億美元，與國際足聯簽下15年的贊助協議，涵蓋到2030年的所有世界盃賽事。vivo早前花費約4.5億美元，與國際足聯簽下6年(2017年-2022年)的贊助協議。外界估計，蒙牛和海信分別為本屆賽事贊助近1億美元。

除了六家世界盃官方贊助商，還有10多家中國企業通過贊助本屆世界盃的參賽球隊和球星來借勢營銷，簽約球隊的包括伊利、廣汽三菱、萬達體育、網易傳媒、TCL、萬和電氣、華帝、萬家樂、盼盼、庫迪咖啡 、當貝、小紅書、慕思，後6家是世界盃營銷新面孔；簽約球星的包括蒙牛、伊利、TCL、中信銀行、榮耀。

相比2018年世界盃，贊助本屆世界盃的中國企業整體數量減少了，上屆中國贊助商總共36家，本屆中國贊助商約20家，整體減少了16家，減少了約44%。

中國贊助商的數量減少，主要有三方面原因，一是受制於經濟環境，一些企業手上沒有那麼多錢了；二是受到疫情 影響，線下活動難以舉辦，贊助成本難攤銷；三是時間因素，本屆世界盃在冬季舉行，酒吧人氣會少於夏天，投入產出效果影響贊助商數量。