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世足賽將開幕 巴西、法國、比利時？金盃誰能抱走

卡達世足賽即將開踢 重點時刻一次看

中央社杜哈20日即時報導
2022卡達世界盃足球賽將於美東時間20日上午開踢。(新華社)
2022卡達世界盃足球賽將於美東時間20日上午開踢。(新華社)

2022卡達世界盃足球賽將於美東時間20日上午開踢，開幕戰由地主卡達對上厄瓜多，賽事將一路持續到12月，在12月18日登場的冠軍賽後畫上句點。

第22屆世界盃足球賽將於2022年11月、12月登場，這與過往世界盃在6月、7月歐洲俱樂部賽事休息期間舉辦的情況完全不同，原因是主辦國卡達氣候炎熱，因此將賽事移至這段時間舉行。

這是中東國家首度舉辦世界盃，也是繼2022年的日韓世界盃後，再次由亞足聯成員國舉辦的世界盃。

隊史五度在世界盃拿下冠軍，為各國奪冠紀錄之最的巴西，是外界認為能在卡達世界盃爭王的大熱門，尋求衛冕的法國緊追在後，阿根廷和英格蘭等隊也有望終結持續許久的世界盃冠軍荒。

世界盃開始時間

2022年世界盃足球賽，將於卡達時間11月20日開踢。

比賽正式開始的時間，原本訂在當地時間11月21日，但國際足總（FIFA）為了確保主辦國卡達的賽事能受到重視，因此將日期提前到20日，由卡達對陣厄瓜多。

2022世界盃首戰

A組小組賽，東道主卡達將於當地時間20日下午7時（美東時間20日上午11時）迎戰厄瓜多，揭開本屆世界盃序幕。

自2006年德國世界盃起，世足賽開幕戰都是由地主國率先出戰，但2022年卡達世界盃原訂賽程中，卡達被排在11月21日4場比賽中的第二場，即塞內加爾與荷蘭一役之後，這項安排引發關注。

就在世界盃開踢前的三個月，FIFA緊急宣布更動賽程，讓卡達提前一天出賽，以延續主辦國踢開幕戰的傳統。

2022世界盃開幕儀式

隨著卡達世界盃首戰改至20日進行，開幕儀式也將跟著提前，在卡達迎戰厄瓜多一役前舉行。

世界盃主題曲、配樂和吉祥物都將在開幕儀式亮相。

卡達世界盃於2022年4月釋出第一首官方單曲，歌名是Hayya（Better Together），由美國歌手卡多納（Trinidad Cardona）、奈及利亞歌手戴維多（Davido）和卡達歌手愛莎（AISHA）共同創作。美國饒舌歌手利爾貝比（Lil Baby）也有一首單曲收錄其中，同樣備受期待。

來源：FIFA

此外，在2022年4月分組抽籤時，主辦單位也揭曉吉祥物是La'eeb，這個名字在阿拉伯語中有「球技超群的球員」之意。

卡達世界盃冠軍戰

卡達世界盃冠軍賽將於當地時間12月18日下午6時（美東時間上午11時）舉行，地點在卡達最大的盧塞爾地標體育場（Lusail Iconic Stadium）。

本屆冠軍賽登場時，恰逢卡達慶祝國家1878年統一的國慶日。

比賽時間

小組賽階段，各場的比賽時間不會重疊，每天首場比賽將於當地時間下午1時開踢，最後一場則在晚間10時登場。

在這個階段，每天最多進行四場比賽。

而在淘汰賽階段，每天最多進行兩場比賽，比賽時間分別是當地時間下午6時和下午10時。

本屆世界盃為何改於11月舉行

2022年世界盃將在北半球的冬季舉行，與過往截然不同。主要原因是地主國卡達在6月、7月的平均氣溫較高，因此FIFA決定修改賽程，希望給球員和球迷更適宜的環境。

這也意味本屆世界盃會舉行的時間，會與俱樂部8月到隔年5月的賽季強碰，將影響英超等全球各地的主要聯賽。

世界盃 足球 德國

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