世足賽／預賽八組列強大點兵 E組死亡之組最有戲

A組荷蘭隊最被看好。（取材自推特）

世界盃 足球賽即將開踢，本屆賽事首度於中東的卡達舉行，由於天候因素，這一屆賽事首度在11月進行比賽，正值歐洲各國聯賽期間，使得各國球隊在人力調度及訓練上，都有著微妙變化，也使得結果更難預期。進入會內賽32強，依種子排序抽籤分為8組，預賽各組前兩名才得以進軍16強淘汰賽，其中E組德國、西班牙均是曾經奪冠球隊、日本、哥斯大黎加有望扮演黑馬，是公認死亡之組，另外B、G、H組等強度也不小，因此預賽就將掀起一陣激烈廝殺。

A組：無冕之王荷蘭捲土重來 地主卡達恐一勝難求

東道主卡達是唯一首度參賽的國家，戰力也相對較弱。世界盃有東道主首戰不敗的傳統，他們首戰的對手正是戰力只比他們稍強的厄瓜多，但厄瓜多在南美洲預選賽表現出色，卡達能否延續這項優良傳統，備受矚目。

A組另外兩隊實力明顯較強，FIFA排名第8的「橙色軍團」荷蘭在上屆缺席世界盃後捲土重來，坐擁以英超利物浦隊長范迪克（Virgil van Dijk）、拜仁球星德里赫特（Matthijs de Ligt）、英超曼城後衛阿克（Nathan Ake）為核心的堅強的後場，防守陣型將堅不可催。

塞內加爾雖然排名第18，但實力卻不輸荷蘭，他們剛拿下非洲盃冠軍，前、中、後場都有歐洲五大聯賽的核心球員，這個分組沒有意外的話將是他們與荷蘭晉級。

B組英格蘭國家隊由凱恩領軍被看好。（Getty Images）

B組：英格蘭一枝獨秀 美國伊朗 世仇對決

「三獅軍團」英格蘭作為足球強權，上一次奪冠卻要追朔到1966年，不過本屆戰力雄厚FIFA排名第5的他們仍被視為奪冠熱門。本屆他們在B組預計不會遇到太多的阻礙，關注焦點是隊長凱恩（Harry Kane）是否能突破國家隊進球紀錄。

B組最值得注意的是美國與伊朗，雙方不僅實力接近，場外的政治因素也是關注焦點之一。事實上伊朗在世界盃上的首勝就是1998年對上美國，在當時被視為伊朗體育史上最偉大的時刻。「紅龍軍團」威爾斯上次參加世界盃是1958年，本屆賽會將是以貝爾（Gareth Bale）為首的黃金世代的「最後一舞」。威爾斯實力也與美國、伊朗接近，是實力最平均的分組。

爭取世界盃首冠的梅西帶領阿根廷在C組。（Getty Images）

C組：梅西最後一舞成關注焦點 墨西哥16強玄學能否延續

本屆世足最大的關注焦點肯定是阿根廷球星梅西（Lionel Messi）的最後一舞。梅西球員生涯成就無數，卻始終無法替阿根廷拿下世界盃冠軍。不過阿根廷本屆戰力堅強，除了以梅西為首的前鋒陣容星光閃閃，後場陣容相較過去兩屆也較為完整。剛在美洲杯奪冠的他們，FIFA排名位居第3，被看好有機會拿下冠軍。

排名第26的波蘭依舊得靠當代「進球機器」萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）扛下整支球隊，本屆也可能是他最後一次參賽。波蘭將與墨西哥競爭晉級門票，墨西哥擁有連8屆都在世界盃預賽出線，卻都沒有突破16強的玄學。沙烏地阿拉伯雖然有國土接近地主的優勢，但實力與他對相差甚遠，不被看好出線。

D組法國名將姆巴佩。（路透）

D組：法國夢幻前鋒陣星光閃閃 衛冕軍魔咒和傷兵成隱憂

世界盃有「衛冕軍魔咒 」，2002年衛冕軍法國開始，衛冕軍都止步小組賽。本屆法國隊星光閃閃，以姆巴佩（Kylian Mbappe）、格列兹曼（Antoine Griezmann）為核心的前場陣容更是本屆賽會最強。但他們其他位置卻出現傷病隱憂，中場已有兩名主力因傷無緣出賽。

法國與2002年有相同的巧合，身為戰力堅強的衛冕軍、與丹麥同組。丹麥雖然本屆沒有突出的球星，但團隊戰力堅強，沒意外能順利晉級。突尼西亞、澳洲FIFA排名分別為第33、38名，陣中也缺乏球星坐鎮，不被看好，唯一的機會是藉由衛冕軍魔咒突破小組賽。

「無敵艦隊」西班牙處於競爭最激烈的死亡之組E組，19歲中場佩德里的能否殺出重圍受到注目。（路透）

E組：本屆預賽死亡之組 日本能否成為黑馬突破歐洲兩強

E組被譽為本屆賽會的死亡之組，其中西班牙是這組最被看好的隊伍。經歷過去兩屆的失利後，西班牙將國家隊重擔交給年輕球員，巴薩19歲中場佩德里（Pedri）將是最受矚目的焦點，他們也預計繼承傳統433陣型和傳控戰術。曾經拿下4座冠軍的德國，本屆不再像過去被看好，前鋒維爾納（Timo Werner）的缺陣讓原本薄弱的前鋒陣容雪上加霜。

日本上屆成為黑馬突破小組賽，雖然排名不如西、德兩國，但近年來旅歐球員球技逐漸成熟，國家隊整體實力相較上屆更上一層樓，也將目標設定為晉級8強。哥斯大黎加是這組最不被看好的球隊，雖然2014年闖進8強，但在那之後出現人才斷層，恐怕難以出線。

F組克羅埃西亞「魔笛」莫德里奇，在本屆世足賽最後一舞。（路透）

F組：上屆亞軍克羅埃西亞、季軍比利時狹路相逢 傳奇中場魔笛最後一舞

這組最大的看點是「格子軍團」克羅埃西亞傳奇中場「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）的華麗謝幕，他上屆收穫亞軍後，得到了金球獎、世界盃最佳球員等獎項，37歲的他身手仍保持不錯，但隊友卻退化許多，他承擔的責任將比上屆還要多。

「紅魔軍團」比利時是上屆季軍，FIFA排名高居第2。曼城明星中場德布勞內（Kevin De Bruyne）被譽為最強組織中場，是最受矚目的球員。比利時前中場陣容完整，隱憂是他們的後防，主打三中衛陣容的他們，三名中衛年齡加起來高達95歲。

加拿大是年輕的球隊，戰力雖不及上述兩隊，但21歲拜仁王牌左後衛戴維斯（Alphonso Davies）仍是值得注意的球員，至於摩洛哥陣容年輕且經歷換帥風波，預期是分組最弱球隊。

G組看巴西，圖為球星內馬爾。（路透）

G組：巴西 戰力第一箭指冠軍 瑞士、塞爾維亞再續上屆前緣

巴西、瑞士、塞爾維亞上一屆被分在同組，本屆將在G組再續前緣，其中坐擁坐擁5座世界盃冠軍的「森巴軍團」巴西依然是最被看好的球隊，巴西FIFA排名高居第1，陣容堅強且完整，最受矚目的球星當然是內馬爾（Neymar），他的假摔技術將再度成為球迷關注焦點。

東歐勁旅塞爾維亞上屆在小組賽遺憾出局，本屆將迎來復仇。以技術流聞名的他們，甚至有「歐洲巴西」的名號，他們的球員也多半效力歐洲五大聯賽。瑞士雖然缺乏球星，但球風相當團結，類似德國隊，戰術素養極高，將和塞爾維亞競爭另一張晉級門票。喀麥隆雖然是非洲傳統強隊，但沒有球星且整體戰力與另外三隊實在相差太多，難以出線。

本屆恐怕是葡萄牙37歲的C羅最後一屆世足賽。（ 美聯社）

H組：37歲C羅最後一舞？孫興慜、蘇亞雷斯兩大球星也受關注

本組除了迦納外，都擁有世界知名的足球明星前鋒，最受關注的當然是葡萄牙球星「C羅」羅納度，雖然本人沒有表明，但本屆恐怕是37歲的C羅最後一屆世足賽。此外南韓孫興慜和烏拉圭「咬人蘇」蘇亞雷斯（Luis Suarez）也都是家喻戶曉的足球明星。

南韓孫興慜在賽前受傷引起喧然大波，所幸最後順利出賽。蘇亞雷斯是烏拉圭最受矚目的焦點，他與迦納十分有淵源，10年世界盃8強賽雙方狹路相逢，蘇亞雷斯的驚天一撲讓迦納成為海報背景。雖然本組沒有超級強隊，但迦納近況不佳，FIFA排名也僅61，這組預期還是由葡萄牙、烏拉圭、南韓三隊混戰。