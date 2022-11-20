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世足賽／南韓20年前拚進4強 亞洲球隊最大奇蹟太難超越

記者藍宗標／即時報導
南韓球星孫興慜19日在卡達練球，他因受傷帶著面罩護具。(美聯社)
南韓球星孫興慜19日在卡達練球，他因受傷帶著面罩護具。(美聯社)

世界盃足球賽今晚揭幕，卡達將以地主國身分亮相，在開幕戰對決厄瓜多，美東時間上午11時開踢；本屆賽事共有六支亞洲球隊晉級，寫下空前紀錄，能否再創2002年南韓晉級四強的奇蹟，所有人都等著看。

隸屬亞洲足球聯盟（AFC）的卡達、日本、南韓、伊朗、沙烏地阿拉伯、澳洲將陸續在世足賽分組賽亮相，南韓過去是唯一踢進四強的球隊，20年前在韓、日合辦的世界盃獲得殿軍，締造亞洲足壇空前紀錄。

南韓從1986年起，將是連續十屆參賽，今年和葡萄牙、迦納、烏拉圭同在H組，能否再次踢進16強，陣中頭號球星孫興慜的恢復狀況非常關鍵。

這位效力英格蘭超級聯賽熱刺隊的30歲好手，最近在歐洲冠軍聯賽和對手相撞受傷，造成左眼周圍骨折動刀，抵達卡達後都戴著黑色面罩征戰，坦言無法保證可在分組賽全部出場，他說：「仍有受傷風險，必須每天觀察狀況，一步一步慢慢來。」

日本從2002年起，也已經連續六屆晉級，曾經三次晉級16強，四年前在俄羅斯世足賽16強賽以2：3不敵比利時（最後奪下季軍），更被喻為當屆最經典的比賽之一。

日本在本屆世足賽前最後一場熱身賽1：2不敵加拿大，接下來將在E組對決西班牙、哥斯大黎加、德國，被喻為「死亡之組」，日本隊長吉田麻也說：「對加拿大之戰暴露很多需要加強之處，必須儘快改進。」

沙烏地阿拉伯、澳洲過去最佳紀錄也是16強，伊朗從未闖過分組賽，卡達更是世足賽初體驗，近年代表作是2019年亞洲盃冠軍，西班牙籍教頭桑切斯（Felix Sanchez）以此為例，他說：「我們若能在世足賽首輪出線，接下來什麼事都可能發生 。」

南韓 日本 澳洲

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