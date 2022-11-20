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世足賽／耗資2200億…卡達最貴世界盃 爭議也最多

記者蘇志畬／綜合報導
四年一次世界盃足球賽將開踢，球迷瘋狂期待。（路透）
四年一次世界盃足球賽將開踢，球迷瘋狂期待。（路透）

2022年卡達世界盃足球賽開幕戰即將開踢，接下來29天，全球都將目光聚焦在這個沙漠國度，耗資2200億美元打造的史上最貴賽事，光鮮亮麗背後，貼著史上最多爭議標籤。

32支球隊角逐大力神盃，開幕戰由地主卡達對上厄瓜多，將在巴伊特體育場舉行，這是本屆賽事容納量次大場館，造價8.47億美元也是本屆最貴場館，最大的是可容納8萬人的盧塞爾地標體育場，造價7.67億美元。

今年世界盃7座新場館加上1座翻新球場，耗資達65億美元，2006年德國世界盃總花費也才43億美元，卡達世界盃總經費則來到2200億美元，遠遠超越原紀錄2014年巴西的150億美元。

這筆花費包括興建100多家旅館，作為史上最小主辦國，卡達在3月時房間數僅3萬，預期觀光客人數則是130萬至150萬，即使緊急增建，恐怕還有不少球迷要住到附近的阿曼、沙烏地阿拉伯等國。

為避開卡達夏季攝氏40度的高溫，今年世界盃首度改在冬天開踢，但11月平均最高溫仍達30度，這次賽事的8座場館全數裝上空調降溫，但對球員體能依舊是大考驗。

賽程挪移的結果，歐洲主流聯賽打到一半就要暫停，還要緊縮賽程，導致世界盃開打前傷兵頻傳，變成「因世界盃而無法踢世界盃」，而過去世界盃前20天的團練、調整期，也縮短到1周。

卡達世界盃早就爭議不斷，爭取主辦權時就被指控向國際足球總會官員行賄，傳出2億美元的遊說價碼，而對待外籍勞工也有死傷頻傳、猶如「現代奴隸」的批評；此外，當地的女權與同性、跨性伴侶權益受到法律限制，卡達世足組委會雖說「歡迎所有球迷、絕無歧視」，但世足賽大使沙爾曼卻出現「同性戀是心靈創傷」言論。

爭議滿滿還是要辦下去，卡達願意大撒幣舉辦世界盃，是期待提升能見度，促進旅遊、貿易與投資，提升這個位在歐、亞、非洲交通樞紐的小國未來發展。

而當地足球也在爭辦成功後開始大幅成長，當地聯賽的球員阿門就表示，雖然距離歐洲、南美洲還沒得比，但設施及球隊水準變得更好，「未來大家會視我們為足球國家，而且會成為最棒的國家之一。」

卡達世界盃之最。
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世界盃 足球 高溫

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