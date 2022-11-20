世足賽／本澤馬受傷告別世界盃 法國衛冕不妙

本澤馬因傷告別世界盃，對衛冕軍法國來說無疑是一記重擊。（美聯社）

世界盃足球 賽即將開踢，32支球隊爭取大力神盃，世界盃開辦22屆以來有各式難解「魔咒」，也讓這座金盃纏繞上神祕色彩。

拿下最多5冠的巴西 是今年奪冠熱門，也帶著一正、一反兩項「魔咒」，優勢是歐洲以外的世界盃對巴西有利，除了1958年瑞典世界盃，巴西另外4次封王都不在歐洲；不過「烏鴉嘴」比利（Pelé）這次看好森巴軍團封王。

上屆冠軍法國出征前就傷兵頻傳，還要背負兩大「魔咒」前行，一是「衛冕魔咒」，自2002年起5屆衛冕軍有4次在尋求連霸時卻在分組賽就被淘汰；二是「金球獎魔咒」，前一年歐洲金球獎得主所屬隊伍都無法奪冠，去年正是由法國本澤馬（Karim Benzema）拿下。

不過，法國足球協會稍早表示，34歲的本澤馬於訓練中受傷，需「三周才能康復」，被移出本屆世界盃的參賽名單，這對尋求連霸的衛冕軍法國來說，無疑是一記重擊。

據國際足球總會（FIFA）規定，法國總教練德尚（Didier Deschamps）可在對陣澳洲前，再補進一名球員頂替受傷的本澤馬。

而梅西（Lionel Messi）去年雖率領阿根廷奪得美洲盃冠軍，捧起生涯首座國際大賽金盃，然而在世界盃的最後一舞也因此被「美洲盃魔咒」纏上。世界盃創辦以來，上一屆美洲盃冠軍從未在世界盃奪冠。

此外，開幕戰將由地主卡達對上厄瓜多，自1998年起，地主國從未在開幕戰輸球，世界排名第50的卡達，首戰面對排名第44的厄瓜多，能否延續「優良傳統」備受矚目。