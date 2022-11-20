我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭發動遠距離砲擊行動 傳俄軍60人喪命

馬來西亞大選安華、慕尤丁都稱勝利 總理難產

世足賽／本澤馬受傷告別世界盃 法國衛冕不妙

體育新聞組／綜合報導
本澤馬因傷告別世界盃，對衛冕軍法國來說無疑是一記重擊。（美聯社）
本澤馬因傷告別世界盃，對衛冕軍法國來說無疑是一記重擊。（美聯社）

世界盃足球賽即將開踢，32支球隊爭取大力神盃，世界盃開辦22屆以來有各式難解「魔咒」，也讓這座金盃纏繞上神祕色彩。

拿下最多5冠的巴西是今年奪冠熱門，也帶著一正、一反兩項「魔咒」，優勢是歐洲以外的世界盃對巴西有利，除了1958年瑞典世界盃，巴西另外4次封王都不在歐洲；不過「烏鴉嘴」比利（Pelé）這次看好森巴軍團封王。

上屆冠軍法國出征前就傷兵頻傳，還要背負兩大「魔咒」前行，一是「衛冕魔咒」，自2002年起5屆衛冕軍有4次在尋求連霸時卻在分組賽就被淘汰；二是「金球獎魔咒」，前一年歐洲金球獎得主所屬隊伍都無法奪冠，去年正是由法國本澤馬（Karim Benzema）拿下。

不過，法國足球協會稍早表示，34歲的本澤馬於訓練中受傷，需「三周才能康復」，被移出本屆世界盃的參賽名單，這對尋求連霸的衛冕軍法國來說，無疑是一記重擊。

據國際足球總會（FIFA）規定，法國總教練德尚（Didier Deschamps）可在對陣澳洲前，再補進一名球員頂替受傷的本澤馬。

而梅西（Lionel Messi）去年雖率領阿根廷奪得美洲盃冠軍，捧起生涯首座國際大賽金盃，然而在世界盃的最後一舞也因此被「美洲盃魔咒」纏上。世界盃創辦以來，上一屆美洲盃冠軍從未在世界盃奪冠。

此外，開幕戰將由地主卡達對上厄瓜多，自1998年起，地主國從未在開幕戰輸球，世界排名第50的卡達，首戰面對排名第44的厄瓜多，能否延續「優良傳統」備受矚目。

世界盃 足球 巴西

上一則

NBA／楊恩延長賽關鍵4分 老鷹氣走暴龍

下一則

世足賽／耗資2200億…卡達最貴世界盃 爭議也最多

延伸閱讀

世足賽／開幕戰對決厄瓜多被看衰 卡達為阿拉伯人奮戰

世足賽／開幕戰對決厄瓜多被看衰 卡達為阿拉伯人奮戰
世足賽／本澤馬腿傷退出世足 重擊衛冕軍法國

世足賽／本澤馬腿傷退出世足 重擊衛冕軍法國
馬克宏挺卡達世界盃 「體育歸體育」言論遭批偽善

馬克宏挺卡達世界盃 「體育歸體育」言論遭批偽善
32隊64場8場館… 世足賽明開踢 全球聚焦卡達

32隊64場8場館… 世足賽明開踢 全球聚焦卡達

熱門新聞

美國雖非足球強國，但球迷或賭迷不分國界。圖為大西洋城的賭場，估計美國人下注的賭金已超過18億元。（美聯社）

24%賭美國奪冠 美博彩公會：下注世界盃 賭金估破18億

2022-11-19 11:35
C羅（右）與女友喬治娜都擁有超高人氣。（歐新社）

世足賽／火辣大嫂團 盤點6大球星超美另一半

2022-11-15 08:18
太空人狂粉麥金維爾（Jim McIngvale）豪賭1000萬美元，最後收回7500萬獎金。(取材自推特)

MLB／太空人狂粉賭奪冠贏7500萬 用推車運回鈔票

2022-11-12 23:01
四年一度的世足賽明天將在卡達的多哈開幕，這也是中東國家首度舉辦世界盃。（美聯社）

32隊64場8場館… 世足賽明開踢 全球聚焦卡達

2022-11-19 14:55
厄南戈梅茲兄弟助西班牙勇奪2022年歐錦賽冠軍。（路透）

籃球／西班牙首登世界男籃之巔 美國男籃推特嘲諷

2022-11-19 03:00
卡達在世足賽開幕前48小時髮夾彎宣布場館禁售啤酒，讓球迷和贊助商大感驚愕。（美聯社）

卡達立場大轉彎 FIFA宣布世足賽禁啤酒 百威喊「尷尬」

2022-11-19 02:28

超人氣

更多 >
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕
開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉
有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢