世足賽／與梅西在卡達盡釋前嫌？波蘭一哥：我們沒問題

波蘭足球明星萊萬多夫斯基18日在卡達練球。（Getty Images）

卡達世足賽即將在21日凌晨展開首場賽事，今年不少球星間的對決話題也受到外界關注，其中波蘭一哥萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），昨天就被問到是否會與阿根廷球星梅西 （Lionel Messi）在卡達盡釋前嫌時，萊萬多夫斯基則強調自己與梅西間一直都沒有問題。

34歲的萊萬多夫斯基今天在波蘭隊的記者會上，被媒體問到了是否會與梅西公開握手盡釋前嫌時，讓他一度滿頭霧水，並要求記者再一次的說明自己的提問原因，「我不明白這個問題，為什麼我和他需要握手？我和梅西之間沒有任何問題，從來沒有。」

而該名記者隨後也表示，是針對在2021年梅西在金球獎 競爭擊敗萊萬多夫斯基時，一度表示前一年取消的金球獎應該要頒給萊萬多夫斯基，不過在後續的世界足球先生票選中，梅西卻沒有把票投給萊萬多夫斯基，讓萊萬多夫斯基曾表示，希望梅西這樣偉大的球員不要說空話。

不過對於兩人間的紛爭萊萬多夫斯基卻表示，「我不知道我什麼時候說過這些話，我不記得我是那樣說的，或許你在社群 上看到些什麼，導致有人認為我是這樣說，但那並不是我說的。」一同被分在C組的阿根廷與波蘭，將在31日的分組賽最後一站交鋒。