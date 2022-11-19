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32隊64場8場館… 世足賽明開踢 全球聚焦卡達

編譯潘勛／綜合18日電
四年一度的世足賽明天將在卡達的多哈開幕，這也是中東國家首度舉辦世界盃。（美聯社）
四年一度的世足賽明天將在卡達的多哈開幕，這也是中東國家首度舉辦世界盃。（美聯社）

波灣國家卡達主辦的本屆世界盃足球賽20日開踢，共計32支隊伍將在七座全新、一座翻新球場舉行64場比賽，一個月的賽程期間估計會有超過120萬名足球迷參與盛事；卡達為第一個主辦世足賽的中東穆斯林國家，為此砸下巨資在賽場、住宿、交通建設，盼給世界耳目一新的感受。

建球場蓋飯店 砸下巨資12年大舉建設

半島電視台(al-Jazeera)18日報導，為建設本屆世足賽場館，卡達直接雇用2萬6000多名工人，蓋了七座全新球場，最後落成的一座是盧賽爾球場(Lusail Stadium)，能容納8萬名足球迷觀賽，9月間曾由埃及札馬列克(Zamalek)俱樂部及沙烏地阿赫里(Al Ahli)俱樂部兩隊為足球啟用踢一場處女賽；該球場也將用於12月18日的決賽。第八座球場為哈里發國際體育場(Khalifa International Stadium)，能容納觀眾4萬名，也經過翻新升級。

世足賽20日將在卡達開幕，中東富國卡達也趁此機會向國際行銷波斯灣。（美聯社）
世足賽20日將在卡達開幕，中東富國卡達也趁此機會向國際行銷波斯灣。（美聯社）

全球一直憂慮卡達沒有足夠的住宿空間，以容納大批湧入的世足賽球迷；為此主辦方12年來大舉興建飯店、公寓、度假村等基礎設施，以備這項超級賽事，另准許卡達民眾把房子改為民宿，以便容納更多觀光客住宿。

人造島1000個現代化帳篷供球迷住宿

此外，足球迷還可以住在停靠於海上的郵輪及設在沙漠的住宿設施；目前至少有三處海上旅館碇泊在多哈市碼頭，總容客量約1萬床位。當局表示，粉絲也可以選住在多哈市北部人造島上的1000個現代化帳篷。此外，主辦方每天組織500多架來往班機，供選住在阿聯酋杜拜市、阿曼馬斯喀特及沙烏地阿拉伯吉達市的足球迷搭乘，以紓解卡達可能出現的住房荒。

卡達為主辦這屆世足賽，斥鉅資升級全國交通網，興建城市地鐵系統且於2019年落成啟用；並建設大型公路、電車系統。

11月10日到12月23日期間，凡持「哈雅卡」(Hayya card)這種粉絲辨別證的足球迷，在卡達及各場館間得享免費公共交通。這屆世足賽算是場館最密集的一次，八座運動場都在多哈半徑34哩的範圍內，假如球迷高興，可以趕場，一天觀看不止一場比賽。

維安方面，卡達部署數萬維安人員，還與幾個國家簽署安全協定，例如土耳其及巴基斯坦都派部隊前來，歸卡達當局指揮。

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