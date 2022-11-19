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世足賽／傳卡達開740萬美元賄賂厄瓜多 買開幕戰勝利

記者劉肇育／綜合報導
圖為卡達隊訓練備戰。（歐新社）
圖為卡達隊訓練備戰。（歐新社）

以主辦國身分首度取得世足賽會內賽參賽資格的地主卡達，儘管這次被分在第一檔次避開與世界前8前正面交鋒，但分組卻抽入了實力堅強的「無冕之王」荷蘭、「特蘭加雄獅」塞內加爾與「高原獵豹」厄瓜多，想要靠著地主優勢加持扮演黑馬，難度相當高。

荷蘭隊史曾3度殺進世足賽決賽，但卻始終與冠軍無緣，在上屆賽事意外未能晉級會內賽後，今年捲土重來來勢洶洶，在歐洲區資格賽拿下7勝2和1敗的成績，且攻進33球、僅失8球重新擦亮傳統勁旅招牌。

至於身為非洲國家世界排名最高的球隊，塞內加爾近況同樣火熱，在去年首度拿下非洲盃冠軍，並在非洲區資格賽中險勝埃及晉級會內賽，不過昨天卻傳出陣中頭牌球星馬內因為傷勢恢復不及，將無法趕上本屆賽事的消息，可能對塞內加爾的晉級情勢造成影響。

在塞內加爾缺少了王牌的情況下，也將給厄瓜多、卡達有可趁之機，台灣中華足球協會副理事長、台體大教授趙榮瑞趙榮瑞認為，陣容年紀較輕的厄瓜多，擁有優異的體能與爆發力，但進攻火力較貧乏的問題，將是他們挑戰晉級必須越過的一大難關。

卡達在2019年拿下亞洲盃冠軍，但缺乏世界級大賽以及與歐洲勁旅對抗的經驗，將讓他們在本屆賽事中要繳不少學費，不過在世足賽歷史上也不乏靠著地主優勢加持取得佳績的案例。

此外，一名沙烏地阿拉伯記者塔哈（Amjad Taha）18日在推特發文，踢爆世足賽主辦國卡達賄賂8名厄瓜多隊球員，以740萬美元讓厄瓜多隊在開幕戰以0：1輸給地主國卡達隊。

塔哈表示，來自厄瓜多與卡達的相關人士已經證實此消息，並呼籲世界一同抵制世足賽貪腐。根據西班牙體育報紙「馬卡報」（Marca），卡達過去曾遭指控以數百萬美元賄賂國際足球總會（FIFA）以獲得世足賽主辦國資格。目前卡達政府與卡達足球協會都尚未回應此消息。

足球 推特 沙烏地阿拉伯

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