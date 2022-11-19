行賄、人權、氣候…卡達主辦世足賽 爭議一路相隨

為主辦世界盃，卡達大手筆整建場館和交通設施，將多哈布置成不夜城。（路透）

卡達2022世界盃足球 賽20日登場，但打從2010年國際足聯(FIFA)確定卡達為主辦國後，各式各樣的爭議議題持續不斷，可說是歷來最具爭議的世足賽；爭議集中在三個主要領域：FIFA核心腐敗受賄、卡達的人權問題以及所造成的氣候問題。

確定卡達主辦世界盃的時任FIFA主席布拉特(Sepp Blatter)最近在接受瑞士媒體訪問時即聲稱，選擇卡達是一個錯誤。

回溯卡達在2010年獲主辦權時並沒有甚麼爭議，人們只擔心在夏季舉行比賽時氣溫飆升，也擔心這個國家的體育場館及訓練設施，幾乎沒有足球基礎。

然而到了2014年，媒體指卡達花費了7840萬元，賄賂FIFA執委會成員來換得主辦權，之後不斷有相關傳言流出。

當時的FIFA副主席博伊斯(Jim Boyce)也表示，如果賄選行為被證實，FIFA將重新考慮主辦國家。FIFA道德委員會其後展開調查，三年後公開的調查報告說，沒有足夠證據確定卡達賄選，仍是2022年世界盃主辦國。

然而報告並未平息爭議，近年有多起訴訟針對FIFA官員的貪腐，其中包括與卡達獲得世盃主辦權在內；卡達及FIFA均否認有任何不當行為。

為了主辦這個國際盛事，卡達展開重大建設項目，該國95%勞動力由移工組成，但大興土木的同時，觸發的勞工 問題引起國際關注及譴責，國際特赦組織在一項報告指外勞遭侵權是系統性而非獨立事件。除了種族歧視、強迫勞動、超時工作等不合理規範外，還禁止這些移工組織加入工會。

自2012年以來已有超過6500名來自印度、巴基斯坦等南亞國家勞工死亡，其中37人的死亡與世界盃場館的建設直接相關。

根據FIFA的數據，2024世界盃預計將排放360萬噸二氧化碳，其中 95% 的排放將來自航空旅行，被歸類為間接排放。

卡達及FIFA承諾舉辦世界上第一個完全碳中和的世界盃賽事，卡達也對在可持續發展方面所做的工作感到非常自豪，包括最先進的空調體育場及種植數千棵樹。

然而，氣候研究人員對卡達聲稱的「碳中和」可信度表示懷疑，認為這個海灣國家低估了真實排放量及氣候影響；更有批評者指出，卡達是利用購買碳信用額度來聲稱實現可持續發展目標。

對於這些爭議，卡達官員堅稱比賽將公平公開，甚至指西方不少報導是存在反阿拉伯偏見。