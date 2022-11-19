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24%賭美國奪冠 美博彩公會：下注世界盃 賭金估破18億

編譯柯立偉／綜合18日電
美國雖非足球強國，但球迷或賭迷不分國界。圖為大西洋城的賭場，估計美國人下注的賭金已超過18億元。（美聯社）
美國雖非足球強國，但球迷或賭迷不分國界。圖為大西洋城的賭場，估計美國人下注的賭金已超過18億元。（美聯社）

美國博彩公會(American Gaming Association)表示，世界盃足球賽下注的賭金將會超過18億元；這是博彩公會首度就民眾對世界盃賽事下注的可能進行調查，預計多數投注民眾都將透過線上下注。

目前體育博彩合法的州共有31個，另再加上華盛頓特區，同時還有五個州的體育博彩活動即將合法化；博彩公會資深副總裁克拉克(Casey Clark)說：「這是美國大規模開放運動博彩事業以來，首度針對世界盃這項賽事開放，無疑將成為美國博彩史上投注金額最高的一次足球競賽；全國至少一半的成年人將可在本國透過合法管道下注，合法的體育博彩將加深美國足球迷對這個全球觀眾最多的體育盛事的參與度。」

目前全國約有1億3200萬人可在自己所居住的州合法下注，遠多於2018年世界盃足球賽，當時只有三個州約1000萬人能下注。

2018年，新澤西州政府在聯邦最高法院贏得了訴訟，使全美50個州只要願意，都能立法使博彩事業合法化。

另方面，調查顯示如果給民眾50元當下注資金，24%的民眾賭美國奪冠，賭巴西奪冠的有19%、阿根廷17%、德國10%；不過，打算觀賞世界盃但願意用自己的錢下注的受訪者不到30%，顯見投注在足球世界盃方面還有很大成長空間。

美國31個體育博彩合法的州包含：亞利桑納、阿肯色、科羅拉多、康乃狄克、德拉瓦、伊利諾、印第安納、愛阿華、堪薩斯、路易斯安納、馬里蘭、密西根、密西西比、蒙大拿、內華達、新罕布夏、新澤西、新墨西哥、紐約、北卡羅來納、北達科他、俄勒岡、賓州、羅德島、南達科他、田納西、維吉尼亞、華盛頓、西維吉尼亞、威斯康辛、懷俄明。

五個即將開放體育博彩的州則分別為：緬因、馬里蘭(增加開放線上投注)、麻州、內布拉斯加、俄亥俄州。

2022年世界盃足球賽將於本月20日開打，東道主卡達將在首日迎戰厄瓜多，隔日則是美國對上威爾斯。

世界盃 足球 新澤西州

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