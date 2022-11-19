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卡達重金聘名導打造奧運等級開幕式 彌補3度申奧失敗

編譯盧炯燊／綜合18日電
來自世界各地的球迷已在卡達聚集，迫不急待想進球場為自己的球隊加油。（歐新社）
來自世界各地的球迷已在卡達聚集，迫不急待想進球場為自己的球隊加油。（歐新社）

20日將在中東國家卡達登場的本屆世足賽有多個「第一」︰第一次在中東地區舉行、第一次由阿拉伯國家主辦、第一次在11月揭幕、第一次以單一城市為基礎，由八個體育館組成的現代版本。

對於富得流油的卡達來說，金錢從來不是問題，最重要的一定要讓全世界留下深刻印象，它的開幕式就重金請來著名的多屆奧運會開幕式總導演巴里奇(Marco Balich)操刀。

他分別為2006年都靈冬奧、2014年索契冬奧、2016年里約熱內盧及2020年東京奧運會設計開幕及閉幕式。

卡達世界盃組委會主席是前首相謝赫‧哈馬德 (Sheikh Hamad) ，他擔任國際奧委會 (IOC) 委員已有20年之久，多次看到巴里奇導演的奧運開幕、閉幕式，因此他想要一部奧林匹克風格的作品也就不足為奇了。

此外，卡達首都多哈(Doha)先後三次申辦奧運會，可惜至今未能進入候選名單，為了彌補這個缺憾，於是全力在世界盃裡打造奧運風是可以肯定的。

這位擔任了多屆奧運會開幕及閉幕式的創意總監透露，這是首屆具有奧運風格的世界盃開幕式，將會融入不少創新事物及內容。

雖然開幕式只有30分鐘，但巴里奇已為此工作了一年多；他說，卡達的世界盃最高組委會的要求是要打造一場真正的盛大表演，儘管國際足聯(FIFA)對此並不習慣。

他表示，國際足聯及最高組委會，尤其是前者，都意識到在開幕式必須有多個創造，而不僅僅是開幕前唱唱歌這樣簡單。

面對這屆世界盃的諸多爭議，巴里奇承諾，外勞待遇、人權、同性戀者等元素，一定會包含在開幕式的內容裡。

那會影響開幕式的可觀性嗎？巴里奇說：「我不能破壞驚喜，但肯定會關注和回應目前所有正在辯論的問題。這不是要取悅西方，而是要成為亞洲與西方世界一個輕鬆相遇的平台。 」他說到時自然會有答案。

他說，開幕式的內容及信息是卡達領導人親自策畫的，他們也想談論多元文化主義，接受多樣性，並成為一個和平的平台。

有人質疑世界盃開幕式僅半小時卻揮金如土，花費預算與長達數小時的奧運不相上下，是否有其必要；巴里奇解釋說，奧運時間長是因為運動員入場與各種禮儀，開幕表演時間基本相若，更重要的是，卡達視開幕式為藝術品，它並不害怕投資在藝術品質上。

他又說，這是一支由900人組成的團隊打造出來的，擁有世界上最好的編舞和燈光技術人員，將是世界盃歷史上向前邁出的一大步。

開幕式是在帳篷形狀，可以容納6萬人的Al Bayt體育場舉行，確認的表演者中有南韓K-pop明星田柾國( Jung Kook)。

儀式將於當地時下午5時40分(美國東部時間上午9時40分)開始，30分鐘後結束；閉幕式在12月18日舉行，同樣由巴里奇主理。

17日在里斯本舉行的熱身賽葡萄牙對納及利亞，圖為納及利亞阿瑞布（中）遭葡萄牙費南...
17日在里斯本舉行的熱身賽葡萄牙對納及利亞，圖為納及利亞阿瑞布（中）遭葡萄牙費南德茲（左）、席爾瓦（右）包夾。（美聯社）

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